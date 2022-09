La fidanzata di Manuel Bortuzzo criticata per un video in cui ironizzava sui disabili Alcuni utenti scovano sui social un video della Tik Toker, risalente a prima che iniziasse la sua storia d’amore col nuotatore, nel quale scimmiotta le movenze di un disabile. Bortuzzo, tutt’altro che infastidito, regala un bacio a lei e un dito medio agli haters.

A cura di Giulia Turco

Finisce nel mirino delle polemiche la fidanzata di Manuel Bortuzzo Angelica Benevieri. Alcuni fan hanno infatti trovato sui social un video della Tik Toker risalente a prima della sua storia d’amore con il nuotatore, nel quale ironizzava sulla disabilità.

La replica di Bortuzzo alle polemiche su Angelica

Nel video Angelica entra in un bagno pubblico e, non appena si accorge che è riservato alle persone con disabilità, esce dal bagno scimmiottando le movenze di un disabile. Altro che risate, il video ha suscitato il malcontento del web non solo per il cattivo gusto della sua “sceneggiatura”, ma anche alla luce della sua storia con Bortuzzo. Mentre la Tik Toker ha preferito per il momento non replicare alle polemiche, l’ex gieffino ha pubblicato una story su Instagram che sembra essere una risposta a chi sta puntato il dito contro la sua Angelica: un bacio a lei e un dito medio agli haters.

Chi è Angelica Benevieri la nuova fiamma di Manuel Bortuzzo

Angelica Benevieri è una giovane ragazza romana di 20 anni molto attiva su Tik Tok, che durante l’estate 2022 si è avvicinata a Manuel Bortuzzo. L’ex gieffino usciva da una situazione complessa, quella del flirt finito con Lulù Selassié dopo il Grande Fratello Vip. La loro storia è nata e finita sotto i riflettori e da allora Manuel ha deciso di esporsi il meno possibile sulla sua vita privata. Non sembra essere lo stesso per la bella Angelica, che non ha esitato ad informare i suoi fan dell’amore che l’ha travolta: “Quest’estate avevo detto Non voglio perdere la testa per nessuno, ho chiuso con l’amore”. Ecco che invece… Con qualche esperienza pregressa nel mondo dello spettacolo, Angelica è apparsa nel programma di cesare Bocci ‘Imperfetti sconosciuti’ e nella fiction ‘Le indagini di Lolita Lobosco”. Su Tik Tok conta 300 mila followers.