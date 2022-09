La fidanzata di Manuel Bortuzzo non si scusa per il video in cui derideva i disabili: “Ero piccola” Angelica Benevieri, fidanzata di Manuel Bortuzzo, si giustifica (senza scusarsi) per il video publicato su TikTok in cui faceva della incomprensibile e gratuita ironia sulla disabilità.

A cura di Stefania Rocco

Angelica Benevieri torna sui social per giustificarsi dopo il video diventato virale di recente, ma pubblicato anni fa su TikTok, in cui faceva dell’incomprensibile e gratuita ironia sulla disabilità. Un filmato spiacevole che era stato scovato degli utenti e fatto circolare in rete a qualche settimana dal momento in cui la giovane è apparsa per ala prima volta al fianco di Manuel Bortuzzo, suo nuovo compagno.

Angelica Benevieri si giustifica

“Voglio spendere qualche parola per la situazione che si è creata riguardo un mio vecchio Tik Tok. Prima di tutto ci tengo a dire che non è un bel video assolutamente, ma io lì ero più piccolina, a quell’età non avevo la maturità che ho adesso e certamente non è una cosa che rifarei”, ha scritto Angelica in una Instagram story, “Da adolescenti tutti sbagliamo, chi in un modo, chi nell’altro ed è umano sbagliare perché è proprio da lì che impariamo moltissime cose. Poi si cresce e si acquistano molte consapevolezze, si ragiona con una mentalità differente, tanto che ad oggi non mi passerebbe mai di fare questo genere di video”.

Angelica Benevieri: “Ho uno zio disabile, non l’ho mai giudicato”

Angelica prosegue e, sempre senza scusarsi, prova a mostrare la questione da un’angolazione diversa commettendo però un’altra gaffe. “Io ho uno zio disabile che amo alla follia, gli ho sempre portato rispetto, non l’ho mai giudicato, come non ho mai giudicato nessun altro”, ha scritto la tiktoker che ha incomprensibilmente pensato di descrivere come un punto di forza il fatto di non avere mai “giudicato un disabile” in quanto tale. Infine, ha concluso: