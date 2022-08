Angelica Benevieri, fidanzata di Manuel Bortuzzo: “Avevo chiuso con l’amore, poi è arrivato lui” Angelica Benevieri, fidanzata di Manuel Bortuzzo, conferma che il rapporto con l’ex concorrente del Grande Fratello è già diventato importante.

A cura di Stefania Rocco

Una storia d’amore recente ma diventata rapidamente importante. È quella tra Angelica Benevieri e Manuel Bortuzzo, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Intervenuta su Instagram a qualche giorno dalla story con la quale l’atleta aveva ufficializzato la loro relazione, Angelica ha risposto alle domande dei suoi fan. “Sono molto felice”, ha ammesso mostrando la foto di un sorriso beato.

Angelica Benevieri: “Con l’amore avevo chiuso”

Angelica ha quindi pubblicato un video su TikTok, la piattaforma che l’ha resa famosa, per presentare Manuel e la loro relazione ai suoi follower. “Questa estate avevo detto ‘Non voglio perdere la testa per nessuno, ho chiuso con l’amore’”. Alla prima immagine ha quindi affiancato la foto di un abbraccio con Manuel, un modo per ironizzare sul fatto di non essere rimasta coerente con il desiderio espresso a inizio estate, messo da parte dopo il primo incontro con l'atleta.

Angelica è la prima fidanzata di Manuel Bortuzzo dopo Lulù Selassiè

Angelica è la prima donna a entrare ufficialmente nella vita di Manuel dal momento in cui si è concluso il legame con Lulù Selassiè. Il nuotatore aveva conosciuto la principessa nella Casa del Grande Fratello Vip. La loro storia era stata caratterizzata da una serie di tira e molla soprattutto da parte di Bortuzzo che aveva ammesso di non apprezzare alcuni degli atteggiamenti della coinquilina e, soprattutto, il suo desiderio, considerato eccessivo, di essere sempre presente. Dopo una serie di tentennamenti, che si erano conclusi con la decisione dei due di continuare a vivere la loro storia anche fuori dalla Casa, Manuel ha deciso di lasciare Lulù. Lo ha fatto con un comunicato stampa e una intervista televisiva. Lulù ha accusato Franco Bortuzzo, padre di Manuel, di avere avuto un ruolo nella decisione del figlio di lasciarla.