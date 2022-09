Manuel Bortuzzo, com’è nato l’amore con Angelica: “Per uscire con lei ho chiesto prima il permesso” “È la cugina di uno dei miei migliori amici”, spiega Bortuzzo a proposito di Angelica Benevieri. “Gli ho chiesto il permesso, mi faccio mille problemi, ma quando vivi sensazioni che ti fanno stare tranquillo, non c’è niente di cui avere paura”.

A cura di Giulia Turco

Manuel Bortuzzo è finalmente sereno. Nella sua vita dopo il GFVip, ha ritrovato l'equilibrio tra amore, quello con la Tik Toker Angelica Benevieri, e lavoro, soprattutto la preparazione atletica che c'è dietro il sogno delle Olimpiadi. Ora che finalmente una nuova edizione del reality sta per iniziare, il nuotatore spera che venga calato il sipario sulla sua vita privata, almeno in parte: "Non sapevo che ci sarebbe stato un riscontro così grande su tutto quello che avrei fatto", racconta in un'intervista a Chi.

"Mi piace essere nel cuore delle persone, ma mi sono dispiaciute le critiche verso la mia famiglia e i miei amici". Se seguirà da casa la nuova edizione del programma: "Sì, anche se mi sembrerà strano non essere nella Casa. Finalmente capirò come ci vedevano da fuori le persone".

Com'è nata la storia d'amore con Angelica Benevieri

Sempre timoroso ad esporsi sulla sua vita privata, è al settimanale Chi che Bortuzzo affida le prime parole sulla sua nuova storia d'amore. Un flirt sbocciato durante l'estate, nato tramite una conoscenza in comune. "Angelica è una ragazza speciale, è la cugina di uno dei miei migliori amici", spiega il nuotatore. "Ho chiesto il permesso a suo cugino, mi faccio mille problemi, ma quando vivi sensazioni che ti fanno stare tranquillo, non c’è niente di cui avere paura", spiega. Là dove c'è fiducia e serenità, Manuel sa che può buttarsi a capofitto. Tra loro poi, è nato tutto in maniera spontanea. "Siamo usciti una sera insieme con gli amici e ci siamo avvicinati. Mi ha fatto vedere una foto che ci siamo scattati tre anni fa nel ristorante dove lavora, è stata una bella coincidenza, nella vita tutto può succedere".

(Foto Chi)

La polemica sul video di Angelica che prende in giro i disabili

Qualche giorno prima alcuni utenti hanno tirato fuori dai social un vecchio video che Angelica aveva caricato su Tik Tok. Aveva fatto infuriare la leggerezza con la quale la ragazza scimmiottava gli atteggiamenti di una persona disabile, ma lei non si è fatta trovare impreparata: "Non è un bel video assolutamente, ma io lì ero più piccolina, a quell’età non avevo la maturità che ho adesso e certamente non è una cosa che rifarei”. Dal canto suo Manuel non sembra essersi risentito per quel video. "Non voglio dire niente, credo che la sua posizione nei miei confronti dica già tutto", ha aggiunto nell'intervista a Chi.