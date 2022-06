Lulù Selassiè: “Per Manuel provo ancora sentimenti fortissimi, triste perché mi manca” Lulù Selassiè non ha ancora superato la delusione legata alla fine della sua relazione con Manuel Bortuzzo. “Mi manca, per lui provo ancora sentimenti fortissimi”, ha ammesso l’ex concorrente del GF Vip.

I sentimenti di Lulù Selassiè nei confronti di Manuel Bortuzzo non sono cambiati, nonostante la decisione del nuotatore di chiudere la loro storia e la freddezza apertamente manifestata nei suoi confronti dopo la loro rottura. Lo conferma in un’intervista a Casa Chi la principessa, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Lulù non teme di ammettere i suoi sentimenti e, a domanda diretta, ha ammesso di essere ancora triste per quella separazione arrivata, secondo quanto ha sempre dichiarato, inaspettatamente.

Lulù Selassiè: “Sono triste, Manuel mi manca”

“Come sta il mio cuore? Insomma, come sempre”, ha spiegato Lulù quando le è stato chiesto come stesse, “Un po’ triste però vado avanti grazie alla mia famiglia, il lavoro, agli amici. Tutte queste cose che mi distraggono un po’, ma è ovvio che un amore e un sentimento così non si può cancellare. A me comunque questa persona manca ed io ho ancora dei sentimenti fortissimi e diciamo che non sono felicissima”.

Le fake news sulla rottura tra Lulù e Manuel

Numerose le indiscrezioni che si sono succedute di recente a proposito della separazione tra Lulù e Manuel e dei motivi che hanno spinto quest’ultimo a lasciarla. La principessa ne ha approfittato per smentire le notizie circolate in rete: “Ci facciamo tantissime risate perché le fonti che parlano sono persone che non sanno nulla della nostra vita. Sono persone anche invidiose perché se parli e giudichi sei invidioso. E ci facciamo tantissime risate perché passano le giornate a pensare a noi. Prendete un cane, un gatto, trovatevi un hobby! Forse hanno una vita un po’ vuota, poverini”.

Perché Manuel Bortuzzo ha lasciato Lulù Selassiè

Manuel ha spiegato di avere deciso di troncare la relazione con Lulù a causa di una serie di incompatibilità inconciliabili. “È mancato il venirsi incontro. Non c’era rispetto delle cose, non c’era rispetto di niente. Mi è crollato il mondo addosso quando ho visto certe cose”, aveva spiegato il nuotatore in un’intervista a Verissimo. Aveva quindi chiarito di non essere stato condizionato dai suoi familiari: “Nessun lavaggio del cervello da parte di genitori e amici. Ho deciso io di lasciarla. La mia famiglia mi ha sempre consigliato, lasciandomi però libero di fare quello che volevo. Anche ai miei amici, che non ha praticamente conosciuto, l’unica cosa che interessa è sapere che io sono felice con la mia donna: chi sia non è importante”.