Manuel Bortuzzo: “Con una futura donna ci sarà più privacy, non mi interessa più essere esposto” Ospite di Non Succederà più, Manuel Bortuzzo ha parlato della sua vita sentimentale, smentendo i gossip su presunte nuove fiamme. Il nuotatore ha poi chiarito che sicuramente terrà la sua prossima fidanzata lontana dai media, come invece non è stato con Lulù Selassié.

A cura di Elisabetta Murina

Ospite della trasmissione radiofonica Non succederà più, Manuel Bortuzzo è tornato a parlare della sua vita sentimentale, dei gossip che lo hanno travolto dopo la fine della sua relazione con Lulù Selassié e dell'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, conclusa ormai diversi mesi fa.

Cosa ha detto Manuel Bortuzzo sulla sua vita sentimentale

Ai microfoni di Giada Miceli, l'ex gieffino ha smentito i gossip su presunte nuove fiamme, dall'amica di una vita Giulia Ramatelli all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia Latini, con il quale era stato avvistato. "Una bellissima persona, tra l'altro è fidanzata", ha sottolineato Manuel Bortuzzo, mettendo a tacere, ancora una volta, tutte le voci.

La rottura con Lulù lo ha fatto finire al centro dei media, con notizie e interviste che cercavano di andare a fondo riguardo la causa della loro rottura, che lui ha sottolineato essere avventura perché ha scoperto che la principessa in realtà non era la persona che pensava. E così, ora, il nuotatore è certo di una cosa: la sua prossima fidanzata, quando arriverà, non sarà esposta ai media. "Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e per il suo bene. Non mi interessa più stare esposto", ha spiegato Manuel. E ha poi aggiunto che il legame con la principessa gli è "servito da lezione": "In quel caso ci stava, è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione. Con una futura donna ci sarà molta più privacy".

L'amicizia con Aldo Montano

Manuel Bortuzzo e Aldo Montano

Nella casa del GF Vip, Manuel Bortuzzo ha stretto un bel rapporto con Aldo Montano, che continua ancora oggi nella vita di tutti i giorni. Entrambi sportivi e lontani dai riflettori, si sono subito trovati e hanno continuato con il tempo a rafforzare il loro legame. Per il nuotatore, lo schermidore è stata una presenza fondamentale durante la sua avventura all'interno del reality e continua a esserlo anche fuori dalla porta rossa: