“Manuel Bortuzzo ha una nuova fiamma dopo Lulù”, ma Giulia Ramatelli smentisce il flirt Secondo alcune indiscrezioni, Manuel Bortuzzo avrebbe ritrovato l’amore dopo la fine della storia con Lulù Selassiè. La ragazza in questione, “incastrata” da un video sui social, si chiama Giulia Ramatelli. Ma la diretta interessata ha smentito il flirt, spiegando che sono solo “amici da tanto tempo e niente di più”.

A cura di Elisabetta Murina

Manuel Bortuzzo ha ritrovato l'amore dopo Lulù Selassié? Secondo alcune indiscrezioni la risposta sarebbe sì, ma in realtà non c'è nessuna ufficialità e, anzi, tutti i video circolati sui social che ritraggono il nuotatore in compagnia di nuove misteriose ragazze non sono come sembrano. Dopo la fine della storia con la principessa etiope, l'ex gieffino era stato avvistato più volte insieme alla sua ex fidanzata Federica Pizzi (l'ultima durante la prima del suo film Rinascere), tanto che in molti avevano pensato a un ritorno di fiamma, mai confermato dai diretti interessati. Nelle ultime ore è iniziato a circolare anche il gossip di una nuova fidanzata, Giulia Ramatelli, per via di un video "sospetto" pubblicato sui social. Ma è stata la stessa ragazza a intervenire per smentire la notizia e a fare chiarezza sul loro rapporto.

Il video della presunta nuova fiamma di Bortuzzo

Sul suo profilo Instagram, Giulia Ramatelli ha pubblicato un video in macchina, mentre seduta sul sedile anteriore ascolta una canzone di Ultimo, senza mai riprendersi in viso. Misterioso è poi il guidatore al suo fianco, che infatti non viene mai inquadrato e che per questo non è possibile identificare con certezza. Secondo le ricostruzioni di alcuni utenti, pubblicate da Amedeo Venza sui social, l'automobile in questione sarebbe la macchina di Bortuzzo e la ragazza la sua nuova fidanzata dopo la rottura con Lulù Selassiè. Non solo: i due si seguono anche sui social e frequenterebbero la stessa piscina, condividendo la passione per il nuoto.

Giulia Ramatelli smentisce il flirt con Manuel Bortuzzo

Dopo aver visto il video circolare sul web, Giulia Ramatelli ha pubblicato una storia su Instagram per fare chiarezza sul suo rapporto con Bortuzzo. Tra di loro, stando a quanto ha scritto, non c'è nessun flirt, ma un'amicizia che dura da tempo, accomunata dalla passione per il nuoto. "Io e Manuel siamo amici da tanto, tantissimo tempo dentro e fuori dall'acqua. Niente di più", ha raccontato la ragazza, pubblicando diverse foto che la ritraggono in compagnia del nuotatore, alcune di queste proprio in piscina.