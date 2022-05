Lulù Selassié dopo la rottura con Bortuzzo: “Sono innamorata, ma spero sia felice anche senza di me” Lulù Selassié è tornata a Verissimo per dire la sua in merito alla fine della storia con Manuel Bortuzzo. L’ex gieffina ha dichiarato che alcune cose dette dal nuotatore non sono vere e di essere ancora innamorata di lui.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di Verissimo di sabato 14 maggio è Lulù Selassié, arrivata nel salotto di Silvia Toffanin per parlare della fine della sua storia con Manuel Bortuzzo. L'ex gieffina non è riuscita a trattenere la commozione parlando del legame con il nuotatore, al quale ha augurato di essere felice anche senza di lei.

Lulù smentisce le parole di Manuel Bortuzzo

Un'intervista segnata dalla nostalgia e anche un po' dalla tristezza per un amore finito prima del previsto, un amore che per gli spettatori del Grande Fratello Vip e soprattutto per le fan della principessa etiope, era destinato a durare per sempre. Eppure Manuel Bortuzzo appare deciso e fermo nelle sue decisioni, come appare nelle immagini che Silvia Toffanin mostra alla sua ospite e in cui l'ex gieffino dichiara di aver preso la decisione di troncare la relazione in piena autonomia e perché la gieffina si è mostrata diversa da come sembrava. "Non è vero che lui ha cercato di farmi capire che voleva lasciarmi, fino a due giorni prima mi mandava messaggi bellissimi" rivela, ma Lulù non nega di percepire qualcosa di diverso nel vederlo per poi parlare dei primi tempi insieme dopo la fine del reality:

Lo vedo diverso con un po’ di rabbia o malinconia nel suo sguardo per come io lo conosco, l’ho visto diverso da come era con me. Devo dire che quando è finito il GF io ero un po’ esaurita, dovevo un attimo riprendermi e ambientarmi nella vita normale, anche lavorando, perché le cose che dovevo fare le ho fatte. La nostra quotidianità era pensare alle cose di lavoro mie e sue e pensare di vedersi. Essendo molto simili come stile di passare il tempo, magari in casa, siamo persone molto tranquilla. Non abbiamo mai avuto problemi sul fatto di vivere insieme.

Il rapporto con le famiglie

Dichiarazioni che non corrispondono a quanto raccontato da Manuel Bortuzzo nello studio di Canale 5 e che Lulù non riesce a a spiegarsi se non con l'idea che qualcuno possa avergli suggerito come comportarsi: "So che non è partito da lui, perché lui non è così. Quando lui è uscito da lì ha conosciuto mia mamma con Clary, la chiamava anche mamma". In quanto al rapporto con la famiglia, la principessa ha dichiarato che c'è sempre stato un affetto reciproco tra i suoi familiari e Manuel, cosa che non ha percepito a parti inverse, pur avendo incontrato poche volte i Bortuzzo:

Da quello che io ho potuto vedere, finché non li ho conosciuti non potevo sapere, ho visto certe cose sui social dove certe persone non esprimevano giudizi buoni su di me, nonostante non avessi fatto cose così gravi da meritarmi queste parole. Non mi sono sentita a mio agio, di quello che è accaduto con queste persone, è successo, però io sono felice che la mia famiglia ha dato amore a lui, l’hanno accolto fin da subito.

Il messaggio per Manuel

Lulù non nasconde di essere ancora molto presa da Manuel e infatti non riesce a trattenere le lacrime parlando dei momenti insieme e rivolgendogli un messaggio, sicura che l'intervista gli sarebbe arrivata, apre definitivamente il suo cuore: