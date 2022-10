Jessica Selassié svela tutto: “Il mio rapporto con Barù e Soleil. Manuel e Lulù? Non si sono rivisti” Jessica Hailé Selassié si è raccontata in un’intervista rilasciata a CasaChi. La vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha parlato del suo rapporto con Barù e Soleil Sorge, poi ha commentato il desiderio di Lulù di rivedere Manuel Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié non si sono ancora rivisti

Nei giorni scorsi, Lulù Hailé Selassié aveva espresso il desiderio di rivedere Manuel Bortuzzo per avere un chiarimento. Jessica ha fatto sapere che l'incontro non sarebbe ancora avvenuto:

So che ancora non si sono visti, né sentiti. E quindi probabilmente, magari a stretto giro, riusciranno a vedersi in amicizia. Più che altro per confrontarsi su tante cose, su quello che è stato, è successo un po' tutto in fretta e sarebbe giusto – per quello che è stato il loro amore – incontrarsi e parlarne faccia a faccia.

Il rapporto tra Jessica Hailé Selassié e Soleil Sorge

I giornalisti di Chi, dunque, hanno chiesto a Jessica Hailé Selassié quale sia il suo attuale rapporto con Soleil Sorge. A quanto pare, le due non si parlerebbero dai tempi della finale del Grande Fratello Vip:

A me non piace tornare a una cosa che è successa sei, sette mesi fa. Noi non ci siamo più viste, né sentite dalla finale e io ero rimata male per delle cose che aveva detto su di me. Non abbiamo avuto modo di confrontarci perché lei uscì la stessa sera che io vidi quella clip e da là non ci siamo più viste, né sentite. Credo che da parte sua sia rimasta un po' di maretta, qualcosa sarà successo. Fatto sta che poi non ci siamo più scritte, né sentite. Lei aveva messo dei like su Twitter a messaggi poco carini nei miei confronti. Aveva smesso di seguirmi su Instagram, quando sono andata a casa di Alex Belli a fare uno shooting. Ha fatto tutto lei, senza chiedermi un confronto.

Jessica e Barù si sentono ancora, sono molto amici

Jessica Hailé Selassié, infine, ha svelato che l'amicizia con Barù continua. I due si sentono regolarmente: "Sono tornata al suo ristorante a fine maggio con Davide e sua moglie. Ci sentiamo, siamo rimasti in ottimi rapporti, siamo molto amici e ci vogliamo bene. Però al ristorante sono andata solo un'altra volta, non volevo creare troppo hype intorno alla coppia – non coppia. È il suo ristorante ed era giusto che l'attenzione fosse su di lui e non su di me".