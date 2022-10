Jessica Selassié sul GfVip 7: “Il cast di quest’anno mi sta deludendo” La vincitrice della scorsa edizione critica tutto il cast di quest’anno: “Sono amalgamati male e non hanno punito in maniera esemplare tutti”.

"Il cast mi ha deluso", parola di vincitrice dello scorso anno. Jessica Selassié ha parlato ai microfoni di Turchesando, programma radiofonico in onda su Radio Cusano Campus ed ha aspramente criticato l'edizione di quest'anno, a suo dire "male amalgamata". Alla radio ammette: "Mi sento ancora la vincitrice del Grande Fratello, bisogna vedere se ci sarà qualcuno come me".

Cosa pensa del Grande Fratello Vip 7

Ma cosa pensa Jessica Selassié del Grande Fratello Vip 7? Il pensiero della vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip non è assolutamente buono, soprattutto sul cast: "Poco azzeccato". E poi ci sono stati errori di valutazione sul caso Bellavia:

Ginevra non era l'unica che andava punita, ma Giovanni che poi è uscito, Gegia, Elenoire che mi ha totalmente delusa, era partita a bomba e ora non mi sta piacendo. Charlie, la Rossetti, difficili a stretto giro squalificare tutti. Però andava fatta una punizione esemplare. Ho visto scene molto brutte. Lulù quando piangeva stavano tutti là a sostenerla, nessuno la prendeva in giro.

Un confronto con Soleil Sorge

A proposito delle dinamiche dello scorso anno, Jessica Selassié ha raccontato a Radio Cusano Campus di voler un confronto con Soleil Sorge perché c'è ancora tanto da dire:

Quando sono uscita, le mie fan mi hanno inviato una sfilza di video e ci sono tanti momenti nei quali ho visto Soleil che non è stata carina nei miei confronti. Lei dietro alle mie spalle diceva determinate cose, ci sono rimasta male e avrei voluto avere un confronto, ma ad oggi non ci sono riuscita. Lei parla spesso con Lulù ma con me, no. Ha un carattere particolare e se la conosci bene è una persona divertente, è molto easy e può sembrare che se la tiri ma non è così.

La proposta a Uomini e Donne

E poi lancia la proposta a Uomini e Donne: "Sarebbe interessante, devo dire divertente. Sophie mi ha raccontato un po' di cose, magari non sarebbe male, riuscirei a trovare l'amore".