Soleil Sorge: “Avrei voluto vincesse Davide il GF Vip. La coppia Jessica-Barù si è già rotta” Ospite di Casa Chi e reduce dalla sua esperienza al Grande Fratello Vip, Soleil Sorge si è lasciata andare a commenti su alcuni ex concorrenti, tra chi avrebbe voluto come vincitore e le coppie che si lasceranno presto.

A cura di Elisabetta Murina

Protagonista del Grande Fratello Vip e ora di nuovo in tv nei panni di opinionista a La Pupa e il Secchione. Soleil Sorge non sembra fermarsi nemmeno un attimo. Ospite di Casa Chi, l'ex gieffina ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua esperienza all'interno del reality, dove in molti la vedevano come papabile vincitrice, lasciandosi andare anche a commenti sulle coppie nate sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia.

Soleil commenta il vincitore e le coppie nate al GF

A trionfare in questa edizione del GF Vip è stata Jessica Selassiè, che ha battuto al televoto finale Davide Silvestri. Soleil si è detta felice del traguardo raggiunto della principessa: "Tante cose fanno la vittoria, sono felice per Jessica", ma non nasconde che avrebbe preferito qualcun altro al suo posto: "Avrei voluto vedere Davide vincere. È stato un amico per me, abbiamo condiviso tante. Ha rappresentato lo spirito del GF, la strategia ma anche l'intrattenimento".

Inevitabile ance il commento sulle coppie nate all'interno del reality, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi e il flirt tra Barù e la vincitrice. Alla domande "Quale coppia scoppierà per prima" ora che il reality è finito, Soleil si è trovata inizialmente in difficoltà, ma ha poi detto la sua: "Posso dire la coppia Jessica- Barù che si è già rotta? Per Sophie e Basciano sono io la loro Cupido, quindi non posso che tifare per la loro storia. Manuel e Lulù mi sembrano innamoratissimi. Magari Gianmaria e Federica, che non ho ancora vissuto". L'influencer ha parlato anche di Alex Belli e Delia Duran, limitandosi a dire: "Spero che possano trovare la loro strada e la loro felicità".

La minaccia di querela da parte di Raffaella Fico

Soleil ha qualche conto in sospeso con alcuni ex concorrenti del GF Vip. Tra questi spunta il nome di Raffaella Fico, showgirl napoletana che ha abbandonato il reality nelle primissime puntate e che ha minacciato di querelarla per la frase "Bye Bitch!". A distanza di mesi, l'influencer italo-americana è tornata sulla questione e, per nulla preoccupata, ha detto: "Le persone parlano troppo facilmente di querele, diffide, conseguenze legali. Spesso e volentieri sono volate parole ben più gravi rispetto alle mie, ma comunque non mi è arrivata nessuna querela. I miei legali sono tranquillissimi".