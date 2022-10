Manuel Bortuzzo di nuovo single e Lulù torna alla carica: “Rivediamoci, batti un colpo” Finita la storia tra Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri, Lulù Selassiè torna alla carica: “Non ci siamo né visti, né sentiti. Mi piacerebbe”. Poi la proposta: “Se ci sei, batti un colpo”.

Lulù Selassiè torna alla carica con Manuel Bortuzzo a pochi giorni dalla rottura tra il nuotatore e la ex fidanzata Angelica Benevieri. In un’intervista radiofonica rilasciata nel programma Turchesando, la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ricominciato a parlare di Manuel. Non lo aveva fatto per mesi. Singolare abbia scelto di tornare sull’argomento adesso che Bortuzzo è tornato single.

Che cosa ha detto Lulù Selassiè di Manuel Bortuzzo

“Diciamo che dopo quel momento sono stata ovviamente male, perché si soffre dopo la fine di un amore, però sono rimasta nel mio silenzio”, ha detto Lulù parlando del compagno che l’aveva lasciata a qualche mese dalla fine della loro partecipazione al GF Vip, “Sui social, in generale, non mi è mai piaciuto dare la mia tristezza. Più la mia allegria. Perché alla fine i problemi ce li hanno tutti. Sono rimasta sempre me stessa. Perché, giustamente, quando credi in un amore poi ovvio che è una delusione grandissima quando finisce. Comunque gli voglio bene e gli auguro il meglio dalla vita. È una persona bellissima e con lui sono stata benissimo. Purtroppo non ci siamo né sentiti né rivisti. Mi piacerebbe. Anche in totale serenità, in amicizia. Soprattutto perché si sono condivise cose speciali e forti. Un amore così unico e forte…poi è brutto rimanere senza parlare. Fino adesso è stato l’amore più grande della mia vita. Non gli ho mai proposto di vederci, diciamo…possiamo farlo adesso in diretta? Va bene (ride, ndr). Batti un colpo se ci sei”.

Perché è finita tra Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri

La relazione tra Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri si è interrotta a qualche mese dall’inizio. È stata la tiktoker a spiegare i motivi della separazione: “Non mi ha lasciata lui, l’ho lasciato io. Non l’ho usato, non avevo bisogno di visibilità per fare copertine. Quando l'altra persona non ti mostra attenzioni, la lasci andare. Dalle brutte esperienze imparerete molto, come ho fatto io”.