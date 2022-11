Luciano Punzo entra da single al GF Vip, Manuela Carriero: “Una doccia fredda” Manuela Carriero, ex fidanzata che Luciano Punzo ha conosciuto a Temptation Island, rende noto il suo disappunto di fronte alla decisione del giovane di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip da single.

La relazione tra Manuela Carriero e Luciano Punzo potrebbe non essere definitivamente chiusa. A raccontarlo, a sorpresa, è stata la ex protagonista di Temptation Island che, raggiunta da Chi, ha commentato la decisione del suo ex di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip da single senza nascondere un certo sgomento. Ritiene, infatti, che quel legame non fosse definitivamente terminato quando Luciano ha accettato la proposta di diventare un nuovo concorrente di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Manuela Carriero: “Con Luciano Punzo eravamo in una fase di stallo”

“Il GF Vip è arrivato all’improvviso. È stata una doccia fredda. Noi eravamo in una fase di stallo”, ha raccontato Manuela alla rivista diretta da Alfonso Signorini, che conduce anche il Grande Fratello, “Io vivo a Napoli a casa della bisnonna e sono amata dalla sua famiglia. Nell’ulòtimpo periodo eravamo in crisi, è vero. Non sono sicura di riuscire a reggere. Se dovessi vederlo flirtare nella Casa starei male, molto male”.

Manuela Carriero e Luciano Punzo, i motivi della separazione

Era stato l’influencer Amedeo Venza, ospite di Casa Pipol, a svelare i motivi della rottura tra Manuela e Luciano: “Manuela e Luciano si sono lasciati esattamente i primi di ottobre, quindi un mesto fa. Diciamo che è stata Manuela a decidere di chiudere definitivamente la storia. Quest’estate hanno avuto una mezza rottura, poi lui è venuto in Puglia a farle una sorpresa e si sono riappacificati”. Dopo un periodo di relativa tranquillità, però, il rapporto tra i due si sarebbe nuovamente interrotto: