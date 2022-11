“Luciano Punzo e Manuela Carriero non stanno più insieme, ma lei vive ancora con i genitori di lui” A cercare di far luce sul rapporto tra l’attuale gieffino e Manuela Carriero è Amedeo Venza, secondo il quale la storia tra i due sarebbe finita da tempo. Luciano si sarebbe trasferito a Roma, mentre Manuela sarebbe rimasta nella casa di famiglia dell’ex, a Napoli.

A cura di Giulia Turco

Luciano Punzo al Grande Fratello Vip non ha ancora parlato apertamente del suo stato sentimentale. Com’è noto, Punzo ha ricoperto il ruolo di tentatore nell’ultima edizione andata in onda di Temptation Island, dove ha conosciuto e conquistato Manuela Carriero. Lei ha lasciato il fidanzato Stefano Sirena, con il quale il rapporto traballava non poco, per lanciarsi in un’appassionata avventura d’amore con il tentatore, lontano dalle telecamere.

Come stanno le cose tra Luciano Punzo e Manuela

Ma come stanno ora le cose tra Luciano e Manuela? La situazione è piuttosto ambigua. Fino a qualche mese prima dell’ingresso nella Casa del gieffino, la coppia parlava di una brusca crisi. Eppure, basta scorrere tra i loro profili social per notare che fino ad ottobre si sono scambiati messaggi d’affetto in maniera pubblica. A provare a far chiarezza è l’esperto di gossip Amedeo Venza che, intervenuto nel format Casa Pipol, ha spiegato: “Manuela e Luciano si sono lasciati esattamente i primi di ottobre, quindi un mesto fa. Diciamo che è stata Manuela a decidere di chiudere definitivamente la storia. Quest’estate hanno avuto una mezza rottura, poi lui è venuto in Puglia a farle una sorpresa e si sono riappacificati”.

Manuela vive a Napoli con i genitori di Luciano

Eppure il romanticismo di Luciano, già noto nell’ambito di Temptation Island, non sarebbe bastano a rimettere in piedi il rapporto. Il vaso, come si suol dire, si è rotto. Il motivo sarebbero obiettivi di vita al momento inconciliabili. “Mesi fa Luciano è andato a Roma per un’accademia di recitazione”, continua a raccontare Venza. “Lei voleva seguirlo, ma credo che lei non avesse le possibilità economiche per affrontare questa nuova situazione. Luciano è andato lo stesso”. La storia tra loro si sarebbe interrotta, ma nonostante questo Manuela sarebbe rimasta a vivere nella casa di famiglia di Luciano, insieme ai genitori di lui. “Manuela vive a Napoli, nella casa di famiglia di Luciano, ma sta sistemando tutto per poter andare visa, vorrebbe dimenticare Luciano perché è una situazione che la far stare male. La famiglia di Luciano comunque le ha detto di prendersi tutto il tempo che vuole, perché le vogliono bene”.