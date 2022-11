Chi è Luciano Punzo, nuovo concorrente al GFVip 7: la carriera e la vita privata con Manuela Carriero Il modello partenopeo, classe 1994 e papà di una bimba, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Luciano Punzo è già noto in televisione: Mister Italia 2017, ha partecipato a Pechino Express nel 2020, in coppia con l’amico Gennaro Lillio. Nel 2021 ha partecipato a Temptation Island dove ha conosciuto Manuela Carriero.

Tra i single di Temptation Island 2021, c'è Luciano Punzo: 28 anni, di Napoli, papà di una bambina di nome Eva, è un personaggio tutt'altro che estraneo al mondo della televisione. Mister Italia 2017, aveva partecipato già a Pechino Express, poi nel 2021 è approdato ad Temptation Island come tentatore e lì ha conosciuto Manuela Carriero la sua fidanzata, sebbene ci stata una recente crisi che sembrava aver compromesso la loro storia d'amore.

La carriera di Luciano Punzo: da Mister Italia a Temptation Island

Classe 1994, Luciano è originario di Napoli città ma ha sempre vissuto a San Giorgio a Cremano, nella provincia partenopea. Fa il modello da diversi anni, dopo aver partecipato a un concorso un po' per gioco. Nel 2017 ha vinto la fascia di Mister Italia ed è stato ospite nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Ha realizzato diverse campagne fotografiche, ha lavorato anche come operatore antincendio in autostrada, poi ha frequentato l’Accademia di Cinema e Teatro a Roma. Punzo ha partecipato a Pechino Express nel 2020, in coppia con il conterraneo e grande amico Gennaro Lillio, modello ed ex concorrente del Grande Fratello. Lui e Lillio hanno formato la coppia dei Guaglioni, eliminata nella seconda puntata. Dopo questa esperienza avventurosa ne ha vissuta un'altra completamente diversa, partecipando come tentatore a Temptation Island, dove si è innamorato di Manuela Carriero. Il suo profilo su Instagram è @lucianopunzo_.

Luciano Punzo e l'amore con la fidanzata Manuela Carriero

L'incontro con Manuela Carriero è avvenuto tra le mura dell'Is Morus Relais, durante la partecipazione a Temptation Island, dove Punzo è riuscito a conquistare il cuore dell'ex fidanzata di Stefano Sirena, che durante il reality dei sentimenti non si era comportato poi egregiamente nei confronti della sua compagna che, grazie alle attenzioni del modello, aveva deciso di darsi una seconda chance. I due avevano deciso di andare a convivere qualche mese dopo la fine del programma, sempre più certi del sentimento reciproco che li legava. A maggio di quest'anno, però, tra loro è cambiato qualcosa, una crisi li ha fatti allontanare. Sembrerebbe, però, che tra i due sia tornato il sereno, gli ultimi indizi risalgono ad alcuni video pubblicati da lei, uno di questa estate in cui spensierati si divertivano, scambiandosi tenerezze in riva al mare e poi un altro pubblicato ad inizio ottobre che, però, risale ad un viaggio che la coppia ha fatto a Fuerteventura lo scorso marzo. Quest'ultimo post è stato commentato da Punzo, scrivendo "che momenti". Pare, quindi, che la crisi non abbia intaccato il loro sentimento.

La vita privata di Luciano Punzo: il rapporto con l'ex fidanzata ballerina

Luciano Punzo è già papà di una bellissima bimba, di nome Eva, che ha cinque anni. La piccola è nata dalla relazione tra il modello partenopeo e Valeria Iacomino. Anche quest'ultima fa parte del mondo dello spettacolo: è infatti è una ballerina del Teatro San Carlo di Napoli. Lui e la Iacomino sono ancora molto vicini, per amore di Eva.

Luciano Punzo su Instagram: la vita di un papà

Molto legato alla sua famiglia e alla figlia. Luciano sui social posta tanti dei momenti che trascorre con la sua bimba. "Un amore che durerà per tutta la vita": così ha definito il loro rapporto fortissimo. "Ho sempre sognato di avere una bambina, ma non avrei mai immaginato di potere avere una figlia speciale come te!", ha scritto in uno dei post più dolci.