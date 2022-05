Luciano Punzo conferma la crisi con Manuela Carriero: “Motivi seri, ma non l’ho tradita”

Luciano Punzo ha confermato la crisi con Manuela Carriero. I due si erano conosciuti e innamorati lo scorso anno, nel programma Temptation Island. La donna aveva lasciato il fidanzato Stefano Sirena, stanca di sentirsi sminuire da lui, e aveva iniziato una frequentazione con il tentatore. In queste ore, entrambi hanno rotto il silenzio per parlare di questo momento di difficoltà che la loro relazione sta vivendo.

Luciano Punzo è intervenuto e in una serie di Instagram Stories (vedi video in alto, ndr) ha confermato che lui e Manuela Carriero stanno vivendo un momento di crisi. Ha spiegato che, a seguito di un motivo serio che nulla ha a che vedere con un tradimento, hanno deciso di allontanarsi per un po':

"In tanti mi state scrivendo sulla situazione mia e di Manuela. Sì, è tutto vero, infatti io non volevo rispondere, né volevo che si venisse a sapere, perché non sono amante del parlare e del dire tutto ciò che accade. Io non me la sto passando in maniera molto bella. È un momento particolare della mia vita, sia a livello familiare che a livello sentimentale. Io con Manuela volevo alcune cose che non mi sono state concesse da lei. Da una parte posso pure capire, dall'altra mi ha portato a pensare di distaccarmi da lei. Sono sceso anche a Brindisi a parlare con lei, ma niente. Infatti abbiamo deciso insieme di prenderci un po' di tempo per pensare, un po' di tempo per noi. Adesso voglio restare solo con me stesso e anche lei. Non ci sono stati tradimenti, è un motivo più serio".