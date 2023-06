Barù stanco dei Jerù, il fandom con Jessica Selassié: “Non ha mai avuto senso, mi infastidisce” Barù Gaetani, con un messaggio su Twitter, ha detto di non voler essere più associato a Jessica Selassié. E così ha chiesto al fandom di non usare più l’hashtag Jerù: “Non ha mai avuto senso, mi ha sempre dato un pò fastidio. Non vorrei ca*are dove mangio”.

A cura di Elisabetta Murina

Barù Gaetani non vuole più essere associato a Jessica Selassié. Insieme sono stati due protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, diventando conosciuti sui social con l'hashtag "Jerù". Tra loro però non c'è mai stato nulla oltre una bella amicizia, nonostante le continue segnalazioni sui social e le speranze del fandom. A distanza di più di un anno, il nipote di Costantino della Gherardesca dice basta.

Le parole di Barù su Twitter

Con un breve messaggio su Twitter, l'ex concorrente del GF Vip si è detto stanco e infastidito di essere associato ancora alla principessa Selassié, che ha partecipato con lui al reality nella sesta edizione. Crede che la parola "Jerù" non abbia alcun senso e vorrebbe che non fosse più usato. "Se mettiamo a dormire quel #? Non ha mai avuto senso, mi ha sempre dato un pò fastidio", ha scritto rivolgendosi al fandom su Twitter. E ha aggiunto: "Non vorrei ca*are dove mangio (come dicono a Oxford) ma ormai… Grazie".

Il messaggio di Jessica Selassiè un anno fa sui social

La scorsa estate, con una storia su Instagram, era stata la stessa Jessica Selassié a chiarire che non ci sarebbe stato nessun futuro sentimentale per lei e Barù. Nel messaggio pubblicato sul suo profilo, aveva ringraziato i fan per il sostegno, sia dentro che fuori dalla casa, per poi rivelare che l'ex coinquilino del GF Vip aveva un'altra fidanzata, un amore non ancora ufficializzato, che augurava di potersi vivere "alla luce del sole".

La vincitrice della sesta edizione del reality ha anche parlato del fandom, i Jerù, che hanno creato insieme pur non essendo mai stati una coppia: "Ho sempre detto che io e Barù siamo amici ma con un rapporto senza etichetta. Sia dentro che fuori la Casa, abbiamo avuto un rapporto speciale e bello. Insieme abbiamo un fandom di coppia, i Jerù, nonostante noi non siamo una coppia".