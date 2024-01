“Manuel e Lulù erano tornati insieme ma lui l’ha già lasciata, voleva tenere la relazione nascosta” Secondo Amedeo Venza, Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo erano davvero tornati insieme come i fan sui social sospettavano. Ma il nuotatore avrebbe già lasciato la ex compagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Sono settimane che si rincorrono i rumors a proposito di un presunto ritorno di fiamma, vissuto in gran segreto, tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. A far nascere le prime indiscrezioni a proposito di una riconciliazione vissuta lontano dalla luce dei riflettori era stata una diretta Instagram nella quale Lulù era comparsa indossando un bracciale sul quale era scritto il nome “Manu”. Quando le voci a proposito del ritorno di fiamma si sono moltiplicate, i due non hanno smentito, lasciando quindi intendere corrispondessero al vero. Eppure la relazione, stando a quanto dichiara l’esperto di gossip Amedeo Venza, sarebbe già finita per l’ennesima volta.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, il riavvicinamento

A intervenire in merito alla vicenda, raccontando quanto starebbe accadendo tra Manuel e Lulù, è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza secondo il quale i due sarebbero tornati insieme in gran segreto per poi lasciarsi di nuovo: “Comunque Manuel ha mollato Lulù di punto in bianco e non vi sto a dire le modalità che neanche i ragazzetti in terza medica si comportano così con le fidanzatine. Per non parlare del fatto che ha cercato in tutti i modi di tenere la relazione nascosta! Quindi la notizia che voleva le famiglie in accordo è fake. Le famiglie come stavano son rimaste. Contrariate!”. Per il momento, nessuno dei due ha confermato l’indiscrezione.

Manuel e Lulù, un amore nato nella Casa del GF Vip

La storia a intermittenza – se fosse confermato – tra Manuel e Lulù cominciò nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2021. Dopo essersi innamorati, i due cominciarono a vivere la loro storia d’amore alla luce del sole ma già durante la permanenza nella Casa di Cinecittà di lasciarono più volte. Usciti dalla Casa, cominciarono a vivere il loro legame nonostante il parere contrario delle rispettive famiglie per poi lasciarsi ufficialmente, almeno in apparenza. In realtà, secondo i bene informati, i due non si sarebbero mai allontanati davvero e avrebbero continuato a frequentarsi lontano dalle telecamere. Fino al recente epilogo raccontato da Venza ma a proposito del quale i diretti interessati non hanno fornito delucidazioni.