Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono una coppia, l'indizio: al polso il bracciale con i loro nomi Secondo alcuni fan vicini alla coppia, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sarebbero tornati insieme. Un gossip che circola già da tempo, ma che ora sembra farsi più concreto con alcuni indizi social: in una diretta TikTok, l'ex gieffina indossa un braccialetto con il nome del ragazzo, che anche lui porta uguale, come si vede in una foto su X.

A cura di Elisabetta Murina

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono tornati insieme? Secondo alcuni fan, vicini alla coppia dai tempi del Grande Fratello Vip, i due si starebbero frequentando in gran segreto e starebbero cercando di mantenere una certa privacy. Se prima si trattava solo di alcune ipotesi, ora spunta un indizio social, che lascia strada a questa possibilità.

L'indizio social: il braccialetto di Lulù con scritto ‘Manu'

Tutto è nato da una diretta TikTok di Lulù Selassiè, durante la quale l'ex gieffina si truccava davanti allo schermo e nel frattempo chiacchierava con i suoi follower. I più attenti hanno notato un dettaglio che la collega ancora a Manuel Bortuzzo, suo ex (forse) fidanzato, conosciuto due anni fa nella casa del GF Vip. Al polso, la principessa Selassié indossa un braccialetto di piccole pietre bianche, sul quale si legge il nome del ragazzo. E pare che anche lui, stando sempre ad alcune foto che circolando su X, ne porti uno uguale con il nome della ragazza. Che siano davvero tornati insieme e si stiano frequentando in segreto? Ancora nessuna conferma ufficiale, anche se le voci sul loro conto circolano ormai da tempo.

Manuel e Lulù non si sarebbero mai lasciati: il gossip

Oltre al misterioso braccialetto, sui due ex gieffini si fa strada un altro gossip, lanciato sui social da Alessandro Rosica. Secondo questa indiscrezioni, Manuel e Lulù non si sarebbero mai lasciati davvero, nonostante il nuotatore abbia avuto nel frattempo un breve flirt con Angelica Benevieri. "Si vedono da più di un anno, purtroppo ci sono persone contrarie al loro amore, gente piena di pregiudizi e violenza", si leggeva sui social soltanto qualche mese fa. E poi ancora: "Si sono sempre visti di notte per paura di essere scoperti, ogni volta erano lacrime e abbracci". Che sia davvero un ritorno di fiamma, o addirittura, una relazione mai finita?