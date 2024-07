video suggerito

"Angela Nasti e Gianluca Scamacca stanno insieme", il gossip sulla nuova coppia Angela Nasti e Gianluca Scamacca starebbero insieme. I due sono stati avvistati a Ibiza, in compagnia di una coppia di amici, e pur non essendosi mai mostrati insieme era evidente fossero negli stessi posti. Intanto compaiono anche i primi indizi sui social.

A cura di Ilaria Costabile

Angela Nasti e Gialuca Scamacca avrebbero iniziato a frequentarsi. Questa è la voce che circola da qualche giorno sul conto dell'influencer e del calciatore della nazionale. I due sarebbero stati avvistati a Ibiza, in compagnia di un'altra coppia, formata da Andrea Maestrelli e la fidanzata Sveva. In effetti, anche in queste ore, sarebbero comparsi indizi social che confermerebbero questo flirt.

Gli indizi social sul flirt tra Scamacca e Angela Nasti

La prima segnalazione sarebbe arrivata all'esperta di gossip, Deianira Marzano, che rispondendo ad una domande di una followers proprio in merito ad alcuni avvistamenti dell'influencer e del calciatore, avrebbe commentato dicendo: "Sì stanno insieme e sono una bellissima coppia. Confermo". I due, infatti, in quei giorni avevano pubblicato storie su Instagram in cui era evidente che si trovassero negli stessi posti, sebbene si siano mai mostrati insieme, probabilmente per non alimentare il gossip. Intanto, in queste ore, l'ex gieffino Andrea Maestrelli, in un carosello su Instagram, in cui ha selezionato alcuni scatti della vacanza sull'isola spagnola, ha introdotto anche un breve video in cui scherza proprio con l'amico calciatore, che lo prende sulle spalle. Tra i commenti, spicca quello dell'ex volto di Uomini e Donne, piuttosto eloquente. Al momento, però, ancora nessuna conferma da parte dei diretti interessati.

Le storie passate di Gianluca Scamacca e Angela Nasti

Mentre lei è piuttosto nota alle cronache rosa, non solo perché sorella di Chiara Nasti ed ex protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi, ma anche perché si è da poco lasciata alle spalle una storia con il calciatore Pierluigi Gollini; lui invece è conosciuto in primis per le sue prodezze calcistiche. Classe 1999, è un attaccante dell'Atalanta, oltre che un giocatore della nazionale. Fino allo scorso maggio, era fidanzato con Flaminia Apolloni. Dopo una storia durata due anni, i due non stanno più insieme e non si seguirebbero nemmeno più sui social.