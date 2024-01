Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: la foto insieme nelle story Instagram, gli indizi e cosa non torna Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sarebbero tornati insieme. Dopo i primi gossip su un ritorno di fiamma, la ex gieffina ha pubblicato una storia su Instagram in cui stringe la mano di un ragazzo dal braccio tatuato che pare proprio essere il nuotatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Dopo i primi indizi di un ritorno di fiamma tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, pare che sia arrivata la conferma ufficiale della rinascita di un amore. Ad accertare che i due siano tornati insieme è una foto, seppur sgranata, pubblicata dalla ex gieffina sui social, nella quale si mostra mentre stringe la mano ad un ragazzo con il braccio tatuato che, quindi, sarebbe proprio il giovane atleta.

L'indizio che confermerebbe il ritorno

Braccio sinistro con tanto di orologio al polso è quanto si vede nella foto pubblicata dalla mediana delle sorelle Selassiè che, quindi, sembra sia tornata tra le braccia del suo Manu, come lo chiamava quando entrambi hanno partecipato al reality di Canale 5. Secondo le ricostruzioni avanzate da alcuni fan, i due sarebbero tornati a frequentarsi già da qualche mese. Una possibile conferma di questa ipotesi sarebbe nel fatto che la foto pubblicata dalla ex gieffina sarebbe vecchia, datata almeno ai primi di novembre, se non prima, in quanto sul braccio di Bortuzzo non compare una parte del tatuaggio che è stata aggiunta solo successivamente, ovvero il 9 novembre, quando lui stesso ha pubblicato su Insatgram un reel in cui racconta il giorno trascorso ad ultimare il tattoo sulla mano.

Solo due giorni fa, tra l'altro, in una diretta pubblicata su TikTok la 24enne si mostrava intenta a truccarsi e l'occhio dei fan è caduto su un braccialetto in bella vista portato al polso, in cui si leggeva la scritta "Manu" che, a quanto pare, anche lui porterebbe uguale. Insomma, se due indizi non fanno una prova, quanto meno insinuano il dubbio che tra i due possa esserci stato davvero un ritorno di fiamma e che, quindi, in queste settimane, o forse mesi, si siano riavvicinati.

A sx Bortuzzo porta l'orologio che compare nella story. A dx Lulù col bracciale

Le frequentazioni di Manuel Bortuzzo

Mentre lui aveva iniziato una frequentazione con la Tiktoker Angelica Benevieri, con la quale la storia era durata più di un anno. I due, poi, hanno preso strade diverse e a Bortuzzo non sono stati più attribuiti flirt, mentre Lulù si è sempre dichiarata single e, infatti, anche sul suo conto non sono poi scoppiati gossip incentrati sulla sua vita sentimentale. Secondo Alessandro Rosica, poi, i due non si sarebbero mai davvero lasciati, ma avrebbero deciso di viversi liberamente la loro storia, senza doverla sbandierare sui social, ma sarebbero attualmente solo delle indiscrezioni. Intanto, da parte del nuotatore nessuna conferma, ma nemmeno smentita. Spulciando le sue storie su Instagram, si trovava in compagnia di Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, in un hotel romano, ma al momento tutto tace.