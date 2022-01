Manuel pensa a Lulù dopo l’uscita dal GF Vip: “Ti amo”, lei trova la lettera che gli ha lasciato Dopo aver abbandonato il Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo sta riprendendo in mano la sua vita. Sui social ha subito pubblicato un dolce pensiero rivolto a Lulù Selassié, che ha salutato tra le lacrime. Lei intanto ha trovato nella Casa la sua lettera.

A cura di Elisabetta Murina

Manuel Bortuzzo ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip nella puntata di lunedì 24 gennaio. Il nuotatore ha deciso di interrompere la sua avventura nel reality per problemi di salute e perché si sentiva a disagio nel gioco. Ad aspettarlo c'era tutta la sua famiglia, mamma Rossella e papà Franco, il fratello Kevin e le sorelle Jennifer e Michelle. Tra le persone che ha dovuto salutare, commosso per la fine di questo percorso, c'era anche Lulù Selassiè, di cui si è innamorato nel corso di questi mesi e con cui ha cercato di passare fino all'ultimo istante. E il primo pensiero del nuotatore chiusa la porta Rossa non poteva che essere proprio per la sua dolce metà, che spera di riabbracciare presto.

La storia Instagram di Manuel

Anche se è uscito solo da qualche ora dal GF Vip, Manuel sta lentamente riprendendo in mano la sua vita. Circondato dall'affetto dei familiari e degli amici, è tornato sui social con un pensiero rivolto proprio a Lulù, che invece sta continuando il suo percorso nella Casa. Il nuotatore ha pubblicato su Instagram la foto di un messaggio che la principessa gli ha lasciato sul letto dove hanno dormito insieme in questi mesi, accompagnato da un piccolo pupazzo. "Manu ti amo sempre. Solo noi", recitano le parole di Lulù, a cui lui ha voluto replicare con altrettanta dolcezza: "Ti amo". Questa è solo una piccola parte delle promesse che si sono fatti prima che Manuel abbandonasse il gioco, sicuri che il loro sentimento continuerà forte e solido anche una volta tornati alla realtà.

Storia Instagram pubblicata da Manuel

Lulù trova la lettera che le ha lasciato Manuel

Dopo il difficile saluto a Manuel, Lulù si è trovata a dover affrontare la prima notte nella casa del GF Vip senza di lui. Prima di andare a dormire, ha trovato sotto il cuscino una sua lettera e, tra le lacrime, l'ha mostrata a Giucas Casella. Come spiega al compagno, non ha ancora avuto il coraggio di leggerla perché sa che questo le farebbe sentire ancora di più la sua mancanza. Ma Giucas prova a rassicurarla: "La leggiamo stanotte. La cosa che ti deve fare forza è che lui sta bene. Devi essere forte e non mollare".

Anche la stessa Lulù aveva deciso di esprimere tutto il suo amore attraverso una lunga lettera, che aveva letto in camera da letto insieme allo stesso Manuel, senza nascondere una certa commozione. Entrambi si sono lasciati andare a dichiarazioni importanti. "Sei la mia passione più grande, ti amo davvero", ha detto il nuotatore guardandola negli occhi e stringendola a sé.