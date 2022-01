Chi sono Michelle e Jennifer, le sorelle di Manuel Bortuzzo al GF Vip Questa sera, 24 gennaio, Manuel Bortuzzo lascerà la casa del Grande Fratello Vip 6 a causa di problemi di salute. Ad aspettarlo in studio, stando alle anticipazioni, ci saranno anche le sorelle Michelle e Jennifer.

A cura di Elisabetta Murina

(da sinistra) Michelle e Jennifer Bortuzzo

Questa sera, 24 gennaio, Manuel Bortuzzo lascerà la casa del Grande Fratello Vip. Il nuotatore ha deciso di abbandonare il reality a causa di problemi di salute e di una certa insofferenza al gioco, come confermato anche dal padre Franco Bortuzzo a Fanpage.it: "È dimagrito 7 chili. Le dinamiche non lo riguardano più, si sente a disagio”. A sentire la sua mancanza sarà soprattutto Lulù Selassiè, che ha passato l'ultima notte con il fidanzato prima di doverlo salutare ufficialmente e gli ha anche scritto una lettera d'amore. In studio ad aspettare e supportare Manuel ci sarà l'intera famiglia, stando alle anticipazioni. La madre Rossella, il padre Franco, il fratello minore Kevin e anche le due sorelle Michelle e Jennifer.

Chi è Jennifer Bortuzzo, parrucchiera e sorella di Manuel

Jennifer Bortuzzo, sorella di Manuel

Jennifer Bortuzzo ha 20 anni ed è una delle due sorelle di Manuel. Sul suo profilo Instagram (IG @jenniferbortuzzo) si trova qualche informazione in più sulla sua vita privata. Nella breve biografia che accompagna l'account, infatti, si legge che vive tra Roma e Treviso, lavora come parrucchiera e pratica equitazione. Dagli scatti condivisi si può notare anche la passione per il nuoto, proprio come il fratello. Sono diverse le immagini che la ritraggono in piscina, durante gli allenamenti e le competizioni. Anche lei, come il resto della famiglia, ha sempre sostenuto Manuel durante il suo percorso al GF Vip, facendo sempre il tifo per lui e incoraggiandolo nei momenti di difficoltà.

Chi è Michelle Bortuzzo, studentessa e sorella di Manuel

Michelle Bortuzzo, sorella di Manuel

Michelle è l'altra sorella di Manuel Bortuzzo. Le poche informazioni che si hanno su di lei arrivano dal suo profilo Instagram (IG @michellebortuzzo), dove conta poco più di mille follower. Dalla sua biografia si legge che è una studentessa presso l'Università di Ferrara (anche se non è nota la facoltà) e sul suo account condivide spesso foto con il fidanzato. Stando agli scatti, non sembra condividere la passione per il nuoto come il resto della famiglia, ma senza dubbio anche lei avrà seguito in televisione le avventure del fratello, sostenendolo fino all'ultimo.