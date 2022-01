L’ultima notte di Manuel e Lulù al GF Vip: la lettera d’amore e il no degli autori alla Love Boat Ieri sera è stata l’ultima sera di Manuel e Lulù nella Casa del GF Vip. I due concorrenti stasera si saluteranno visto l’abbandono del nuotatore: tra le lacrime volano parole d’amore.

Manuel Bortuzzo è prossimo ad abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip. Questa sera di lunedì 24 gennaio il concorrente comunicherà la sua decisione, già resa nota nella scorsa puntata. Sarà un saluto difficile, soprattutto per Lulù Selassié, ma i due giovani sono convinti del loro amore e una volta terminato il programma andranno a vivere insieme. In queste ultime ore insieme sotto le luci dei riflettori si sono scambiati parole d'amore e baci e tra le lacrime hanno letto le parole scritte dalla Principessa. Sono andati però a letto dispiaciuti: gli autori del reality gli avrebbero negato l'accesso alla love boat.

La lettera di Lulù Selassié

La Principessa ha scritto una lunga lettera a Manuel, consegnata nel corso della serata alla vigilia dell'addio del nuotatore dal GF Vip. Mano nella mano, hanno letto insieme le parole scritte nella camera da letto ed entrambi non hanno nascosto la commozione. Il giovane non appena terminata la lettura ha stretto forte a sé la fidanzata e le ha confessato: "Sei la mia passione più grande, ti amo davvero".

"Sono contento che si siamo trovati. Tu lo sai quanto ti amo, davvero. Sei la mia bambina" – ha continuato Manuel – "Condividere la vera vita con la persona che ami e che ti ama non l'ho mai provato, lo sento che sarà stupendo. Anche nei momenti difficili ci sei tu quando vorrai ci sarò io". Lulù tra le lacrime ha baciato il fidanzato, ricordandole il suo grande amore.

La richiesta di Manuel agli autori

Ieri sera Manuel Bortuzzo era in veranda con Miriana Trevisan e Davide Silvestri ed ha confessato loro di aver chiesto agli autori di aprirgli le porte della Love Boat per trascorrere alcune ore con la sua Lulù, lontani dagli occhi indiscreti dei compagni, prima di lasciare il programma. "Sto aspettando che mi dicano se possiamo andare in Love boat, non dite niente però" dice il nuotatore desideroso di fare una sorpresa alla sua fidanzata. A quanto pare però gli autori gli avrebbero negato l'accesso.