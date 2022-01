Manuel Bortuzzo comunicherà l’abbandono del GFVip il 24 gennaio: “Lulù mi ama e comprende” Nella puntata di lunedì 24 gennaio, Manuel Bortuzzo comunicherà la sua decisione, ma il nuotatore sembra ormai deciso a lasciare la casa del Grande Fratello Vip: “Lulù per amore comprende”.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alfonso Signorini è tornato a parlare dell'amore tra Lulù Hailé Selassié e Manuel Bortuzzo nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 21 gennaio. Il nuotatore ha anche scritto una lettera alla principessa etiope, nel quale ha espresso tutto ciò che prova per lei e quanto sia riuscita a stravolgere la sua vita. Il conduttore, tuttavia, ha fatto sapere che il nuotatore è determinato a lasciare la casa:

"Manuel so che stai meditando di lasciare il gioco, ti comprendiamo e lunedì dirai la tua decisione. Non parteciperai alle nomination. Mi sembrava corretto nei confronti del gioco e dei tuoi stessi compagni".

Manuel Bortuzzo, dunque, comunicherà la sua decisione lunedì 24 gennaio. Il concorrente ha spiegato: "Lulù per amore comprende".

La lettera di Manuel Bortuzzo a Lulù Hailé Selassié

La romantica e intensa lettera che Manuel Bortuzzo ha scritto a Lulù Hailé Selassié. Eccone uno stralcio:

"Quanto sei bella al mattino appena sveglia, quando ancora non ci sono i pensieri che ti turbano. In quell'attimo di puro amore incondizionato fermerei il tempo. Con te dimentico la mia condizione che tanto mi soffoca. Sei aria per chi fatica a respirare, sei lo spiraglio di luce per chi lo cerca nel buio, sei la vita che non riesco a vivere. Scusa se non riesco a darti tutto quello che vorresti, scusa se non riesco a farti vivere le cose come le hai sempre sognate. Quando leggo quanto mi ami nei tuoi occhi, mi si riaccende tutto. Torno a vivere, dimentico tutto, divento invincibile, torno a camminare, sorrido e vivo. Hai dato colore alla mia vita. Ti amo".

Manuel e Lulù pronti a convivere

Alfonso Signorini ha rimarcato come Lulù abbia insistito anche quando Manuel Bortuzzo sembrava intenzionato ad alzare un muro. La concorrente ha creduto fortemente in questo amore e al conduttore ha spiegato: "Non bisogna mai smettere di crederci, è proprio quando non te lo aspetti che ti capita di conoscere persone come lui. Manuel mi fa sentire unica, bellissima anche appena sveglia, quando non sono tutta questa bellezza". Manuel Bortuzzo le ha fatto eco e ha confermato di avere intenzioni serie con lei: