Chi è Kevin Bortuzzo, il fratello di Manuel che entra nella casa del GF Vip Kevin Bortuzzo è il fratello minore di Manuel e nella puntata di questa sera, 7 gennaio, entrerà nella casa del Grande Fratello Vip per fargli una sorpresa.

A cura di Elisabetta Murina

Kevin Bortuzzo, 15 anni, è il fratello minore di Manuel. Questa sera, 7 gennaio, stando alle anticipazioni entrerà nella casa del Grande Fratello Vip per fargli una sorpresa. Poco prima di Capodanno, il nuotatore aveva annunciato ai compagni di voler abbandonare il gioco e suo padre, raggiunto da Fanpage.it, aveva confermato la decisione, dettata principalmente da motivi di salute. I fratelli Bortuzzo hanno un legame molto forte, nonostante la differenza d'età, condividono la passione per il nuoto e si somigliano moltissimo esteticamente.

Chi è Kevin Bortuzzo, il fratello di Manuel

Kevin Bortuzzo in piscina

Kevin Bortuzzo ha 15 anni ed è il fratello minore di Manuel. La loro differenza di età è di 7 anni. Anche lui, come si legge sul suo profilo Instagram (IG @kevinbortuzzo) è un nuotatore italiano. Non si hanno però molte informazioni sulla sua vita privata e sui suoi social, dove ha poco più di 6mila follower, condivide principalmente selfie o scatti con Manuel.

Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e suo fratello Kevin

Manuel Bortuzzo e il fratello Kevin

Manuel e suo fratello hanno un legame molto forte e speciale. Sono cresciuti insieme a Treviso, con le due sorelle Jennifer e Michelle, e si sono sempre supportati a vicenda, come ha raccontato la mamma Rossella Corona in una recente intervista al settimanale Chi: "Si conoscono molto bene e si supportano anche da lontano. Dall'incidente sono ancora più responsabilizzati e hanno concentrato parte delle energie su Manuel". Condividono la passione per il nuoto e lo sport in generale (come gli altri membri della famiglia) e Kevin non si è perso un momento dell'avventura del fratello nella casa del Grande Fratello Vip, mostrandogli sempre il suo supporto via social, con foto e frasi di incoraggiamento.