Manuel Bortuzzo lascia il GFVip senza pagare alcuna penale, il padre: “È dimagrito 7 chili” Raggiunto da Fanpage.it Franco Bortuzzo conferma che Manuel lascerà la casa entro la fine del mese. C’entrano motivi di salute: “Non si avvicina alla cucina, mangia poco senza discutere”. Ma anche una certa insofferenza verso il gioco: “Le dinamiche non lo riguardano più, si sente a disagio”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manuel Bortuzzo lascia la casa del Grande Fratello Vip. Il reality di Signorini dovrà fare a meno del concorrente sul quale sin dall'inizio aveva puntato per un'ipotetica vittoria. A confermare le indiscrezioni circolate nella casa negli ultimi giorni è il padre di Manuel raggiunto da Fanpage.it, il quale assicura che pur lasciando prematuramente il gioco Manuel non incorrerà in alcuna penale, perché nel suo caso ci sono di mezzo problemi di salute. "Nel suo caso è evidente che ci siano motivi di salute", spiega Franco Bortuzzo, "Manuel è dimagrito 6, 7 chili".

Perché Manuel Bortuzzo non pagherà alcuna penale

"Io lascio, me ne vado. Perché pensavi che arrivavo fino a marzo? Ma no". Così Manuel Bortuzzo, poco prima di Capodanno annunciava ai suoi compagni che presto avrebbe lasciato il gioco. Una scelta del quale è rimasto convinto anche con l'inizio dell'anno nuovo, come conferma Franco Bortuzzo. "Come va? Malissimo…", esordisce al telefono con Fanpage.it. "Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio. La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti", spiega il padre del nuotatore. "Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c'è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco".

Manuel è demotivato e a disagio rispetto al gioco

Tra i motivi della sua scelta c'è dunque, in primis, la necessità di rimettersi in forze fuori dalla casa, ma non solo. Secondo il padre Manuel è molto demotivato e starebbe iniziando a mostrare una certa insofferenza verso le dinamiche della casa, dalle quali non si sente più rappresentato né tanto meno coinvolto. "Il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio", spiega Franco Bortuzzo. A pesare sono soprattutto i suoi punti di riferimento che sono venuti a mancare. Primo fra tutti Aldo Montano: "Adesso che non c'è più Aldo, è molto demotivato. Si era affezionato a lui in maniera incredibile", aggiunge Bortuzzo. "Sicuramente tra loro ci sarà un incontro e non è escluso che sarà proprio Aldo ad andarselo a prendere nella casa". Il problema non sarebbe amputabile a nessun concorrente in particolare: "Katia Ricciarelli? Non è per quello… Manuel non penso sia neanche accorto della sua brutta frase. Sono proprio le dinamiche del gioco che non lo riguardano più".