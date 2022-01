Ricciarelli a Manuel: “Se riesce ad aprire la porta può pure chiuderla”, amico di Bortuzzo: “Cafona” Al Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli si è spazientita perché Manuel Bortuzzo ha lasciato aperta la porta del giardino. In realtà, dato che è costretto su una sedia a rotelle, sembra che per il nuotatore sia complicato chiudere la porta. Un amico di Manuel è intervenuto per difenderlo.

A cura di Daniela Seclì

Fa discutere una frase detta da Katia Ricciarelli all'indirizzo di Manuel Bortuzzo. La concorrente del Grande Fratello Vip stava giocando a carte con Manila Nazzaro, quando si è resa conto che la porta del giardino era stata lasciata aperta da Manuel Bortuzzo. La cantante si è spazientita, ma per il nuotatore che è costretto su una sedia a rotelle, è complicato chiudere la porta. Ma andiamo con ordine.

Cosa ha detto Katia Ricciarelli su Manuel Bortuzzo

Le giornate nella casa del Grande Fratello Vip possono sembrare talvolta interminabili. Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli hanno tentato di ammazzare il tempo, giocando a carte. Poi, l'ex Miss Italia ha notato gli spifferi che provenivano dal giardino e ha urlato: "La porta!", ma si è corretta subito: "Ah no, è Manuel". Katia Ricciarelli si è alzata ed è andata a chiudere la porta. Poi ha raggiunto Manila Nazzaro e sottovoce le ha detto: "Mamma mia, che poi onestamente, ce la fa anche a chiuderla come la apre". Manila ha replicato, confermando l'intenzione di Bortuzzo di lasciare il Grande Fratello Vip: "Ma se ne va Manuel. Il 14 o il 17 va via. Lo ha detto l'altro giorno parlando. A me non lo ha detto personalmente. Con me non parla più Manuel, si è un po' allontanato. Mi spiace".

La reazione di un caro amico di Manuel Bortuzzo

Tornando alla questione della porta aperta, sembra che per Manuel Bortuzzo non sia affatto facile chiuderla una volta passato con la sedia a rotelle, in quanto ci sarebbe un apposito scivolo che permette al concorrente di potersi recare in giardino in autonomia. Davide Ismaele, un carissimo amico di Manuel Bortuzzo, ha detto la sua sulla scena in un commento pubblicato sui social: