GFVip, Manuel Bortuzzo lascia il reality a gennaio: “Pensavate che sarei rimasto fino a marzo?” Manuel Bortuzzo ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Il nuotatore, infatti, ha confessato a Katia Ricciarelli e ad altri inquilini che abbandonerà il reality a metà gennaio.

A cura di Ilaria Costabile

La permanenza nella casa del Grande Fratello Vip sta iniziando a pesare ai gieffini, uno su tutti, Manuel Bortuzzo, ha dichiarato parlando con i suoi compagni d'avventura che conta di andare via a metà gennaio, indicando anche le date del presunto addio al reality. Rispetto agli altri inquilini, infatti, sembrerebbe che lui non debba pagare una penale per abbandonare il gioco, come aveva fatto intendere anche Jessica Selassié prima del 13 dicembre, quando i concorrenti valutavano se restare o abbandonare lo show.

La decisione di Manuel Bortuzzo

Durante una chiacchierata estemporanea con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, il nuotatore comunica la sua decisione. La soprano dichiara: "Anche io ho avuto un crollo, ma vedo che anche lui ce l'ha" indicando Manuel che, infatti, prende la palla al balzo per dire: "Ma io lascio, me ne vado. O il 14 o il 17. Perché pensavi che arrivavo fino a marzo? Ma no". Bortuzzo, quindi, sembra più che deciso a chiudere la sua esperienza nello show di Canale 5, dopo aver comunque resistito per ben 4 mesi, nonostante non siano mancati alcuni problematiche tra infezioni e febbricole. D'altronde era stato anche il padre del 22enne a preannunciare un possibile addio dal reality, prima della sua effettiva fine, anche per impegni di natura lavorativa.

Il rapporto con Lulù Selassié

Intanto, proprio in quest'ultimo mese, il rapporto tra il nuotatore e Lulù Selassié sembrava nettamente migliorato. I due si sono avvicinati, hanno chiarito le loro incomprensioni e hanno trovato l'uno nell'altra un appoggio. Se di amore è difficile parlare, senza dubbio c'è una forte attrazione reciproca e, anche, una complicità che prima era nascosta dalla ricerca di attenzioni da parte della principessa etiope, che in più occasioni aveva infastidito Manuel, deciso a troncare qualsiasi tipo di relazione. Chissà, quindi, come la giovane gieffina reagirà a questa decisione della sua dolce metà.