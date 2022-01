Manuel Bortuzzo lascia il GfVip ma non Lulu: “Dopo ricominciamo più forte di prima” Il nuotatore ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip per motivi di salute, ma è il vincitore morale di questa edizione.

Lunedì 24 gennaio, in prima serata su Canale 5, è andato in onda il trentasettesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste. Tra i tanti sentimenti che si sono fatti strada nella casa del Grande Fratello, c'è stato certamente il momento dedicato a Manuel Bortuzzo e di riflesso a Lulu Selassié. Il nuotatore ha valutato l'ipotesi di concludere in anticipo il suo percorso all'interno della casa e ha deciso: "Abbandono il programma e per me finisce qua. Sono il primo che cerca di far capire alle persone che c'è bisogno della serenità di stare bene. La mia serenità è legata alla questione fisica, non ce l'ho e ho bisogno di rimettermi a posto".

Il bilancio di Manuel Bortuzzo

Lulu Selassié ha specificato più volte di aver provato a godersi gli ultimi momenti all'interno della casa con lui: "Stare qui senza di lui sarà difficile, ma io ci proverò". Anche Manuel Bortuzzo ha voluto vivere ogni giorno fino alla fine: "Anche nel mio ultimo risveglio nella casa, ho voluto fare le cose come tutti i giorni. Ho trovato qualcosa di vero, ora sono molto sereno". Il bilancio di Manuel:

Sono entrato nella casa senza pensare all'amore. Ho sfidato tutti i campi e ci sono riuscito anche in questo, quindi sono contento. Io e Lulu? Mi rimetto a posto e poi cominciamo più forte di prima.

La vicinanza a Lulu lo ha reso più forte: "Quando passano gli anni, tra poco sono tre anni dall'incidente, arrivano momenti in cui ci credi, ma ci credi poco. Trovare la luce, uno spiraglio di luce, ti dà forza. Crederci in due, ti dà speranza e ti dà voglia di fare".

Il messaggio di ringraziamento

Manuel Bortuzzo ringrazia tutte le persone che hanno lavorato a questo programma: "Anche chi è dietro le quinte, sono tutti fondamentali. Perché hanno contribuito a un sogno, hanno fatto capire che la normalità è alla portata di tutti. E noi lo abbiamo realizzato insieme".

La famiglia di Manuel Bortuzzo arriva al GfVip

Jennifer, la sorella di Manuel, è la prima ad arrivare in giardino per la sorpresa al nuotatore: "Sono di poche parole, ma ti posso dire che hai fatto delle cose straordinarie. Hai portato dei valori che si sono persi con gli anni, sei rimasto una persona sempre molto umile. Sei bellissimo".