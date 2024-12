video suggerito

Lulù Selassié si dichiara innocente dopo la denuncia di Manuel Bortuzzo, l’avvocato: “Illusa dai messaggi” Il Messaggero riporta le parole di Edoardo Albertario, avvocato di Lulù Selassié, il quale fa sapere che la sedicente principessa si è dichiarata innocente. Dopo la denuncia per stalking, minacce e pedinamenti di Manuel Bortuzzo, la Selassié avrebbe ammesso di aver esagerato, “ma alcuni messaggi di lui l’avrebbero tratta in inganno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Manuel Bortuzzo avrebbe preferito non commentare la vicenda che lo vede ora protagonista, dopo la denuncia ai danni della sua ex, Lulù Selassié, conosciuta al Grande Fratello. La giovane è stata rinviata a giudizio a Roma accusata di pedinamenti, minacce e stalking: gli avrebbe inviato messaggi contenenti minacce che avrebbero provocato al nuotatore "stato d'ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità". Lei, riporta Il Messaggero, si dichiara innocente attraverso il suo avvocato. "La giustizia farà il suo corso" ha commentato invece il padre di Bortuzzo, Franco, che ha spiegato che ora il figlio si trova alle Seychelles e che "sta meglio", si legge su Il Messaggero. Inizialmente voleva rinunciare alle gare.

L'avvocato di Lulù Selassié: "Tratta in inganno, è innocente"

L’avvocato Edoardo Albertario, difensore di Lucrezia Salassié, al Messaggero ha precisato che la sua assistita non ha mai fatto alcuna ammissione di responsabilità e si è dichiarata innocente. "La verità processuale emergerà al momento e nelle sedi opportune" ha dichiarato l'uomo. Sul quotidiano si legge che la sedicente principessa avrebbe ammesso di aver esagerato, ma avrebbe sostenuto che alcuni messaggi del suo ex l'avrebbero "tratta in inganno facondole pensare che l'atleta provasse ancora qualcosa per lei". "Auspichiamo che si metta immediatamente fine a questa macchina del fango che non fa bene a nessuno e che può produrre danni, morali e non, di grave ed imprevedibile portata", le parole dell'avvocato.

Il coach di Bortuzzo: "La situazione lo ha destabilizzato"

A raccontare nel dettaglio come sta Manuel Bortuzzo e cosa ha vissuto negli ultimi due anni è stato il suo coach Francesco Bonanni il quale ha dovuto proteggerlo e convincerlo a non lasciare il nuoto, si legge su Il Messaggero. Il tecnico ha raccontato che Manuel "è andato in difficoltà e quella situazione l’ha destabilizzato". Il giovane, turbato per i comportamenti della sua ex, "sperava di andare forte agli Europei, ma in quella finale non riuscì a esprimersi al meglio. Quel giorno era rammaricato", ha dichiarato il suo coach.