Clarissa Selassiè: “Mia sorella Lulù e Manuel Bortuzzo insieme di nascosto, lei non è pazza e anche lui la cercava”

Lulù Selassiè andrà a processo per minacce e stalking a Manuel Bortuzzo. A Fanpage Clarissa Selassiè, sorella di Lulù, racconta i retroscena sulla loro intricata storia d'amore, dando la sua versione sugli episodi citati nell'ordinanza come prova delle molestie. Su quello più eclatante dell'aggressione in hotel, però, non si esprime: "Risponderemo in aula in presenza del nostro avvocato". E a Bortuzzo: "Sono delusa, non è la persona che ho conosciuto".

A cura di Sara Leombruno

La notizia del rinvio a giudizio di Lulù Selassiè per minacce e stalking a Manuel Bortuzzo risale a poco più di una settimana fa. Il nuotatore aveva sporto denuncia lo scorso aprile, spingendo il gip a disporre nei confronti della ragazza il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per avergli provocato uno "stato d'ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità". I due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip e, ai tempi, anche la sorella di Lucrezia, Clarissa Selassiè, partecipava al reality. Spettatrice attiva del loro rapporto sia dentro che fuori la Casa, a Fanpage la sedicente principessa racconta i retroscena sull'intricata storia d'amore, restituendo la sua versione dei fatti su alcuni episodi che Bortuzzo ha citato come prova delle molestie subite al momento della denuncia. Su quello più eclatante dell'aggressione fisica in hotel, però, non si esprime: "Su questo risponderemo in aula, in presenza del nostro avvocato". E su Bortuzzo dice: "Sono molto delusa, questa non è la persona che conosco, ma forse fino ad ora ne ho conosciuto una versione finta".

Come stai? Come sta tua sorella?

Sono giorni molto particolari, non ci aspettavamo di subire queste calunnie. Lulù sta gestendo contemporaneamente le difficoltà emotive che derivano da una rottura sentimentale e i pesanti attacchi mediatici. Noi, però, siamo forti e crediamo che la verità verrà fuori.

Quando parli di calunnie, a cosa ti riferisci?

Ai commenti fatti sul caso in alcune trasmissioni televisive. Molti credono che Lucrezia abbia ammesso le sue colpe, ma non è così, ha solo confermato di avere esagerato in alcune circostanze. Inoltre, sono state fatte supposizioni sulla sua salute mentale: "Lulù Selassié è pazza, sta male, l'ha dimostrato già al Grande Fratello", hanno detto. Sono persone ignoranti e non capiscono che questo non è uno scherzo, non si può esprimere pubblicamente un giudizio del genere.

Lulù e Manuel si sono conosciuti al Gf Vip 2021, a cui partecipavi anche tu. Durante quell'esperienza tra loro ci furono diversi problemi e lui mostrò più volte segni d'insofferenza. Eri felice per la loro storia o eri preoccupata che potesse restituire un'immagine poco piacevole di lei?

Vederla innamorata era tutto per me e quindi non ero preoccupata, ma anche se lo fossi stata non mi sarei messa in mezzo. Si trattava e si tratta di due persone adulte, capaci di intendere e volere. Ho sempre supportato il loro amore, soprattutto nella seconda fase del programma, perché li vedevo molto bene insieme.

Poco dopo la fine del Gf, Bortuzzo annunciò con una story la fine della loro relazione. Nell'estate del 2023, poi, cominciarono a circolare voci su un presunto ritorno di fiamma. Erano vere?

Nel corso dell'estate dello scorso anno loro erano una coppia a tutti gli effetti e da quel periodo sono stati insieme per altri 6 o 7 mesi, io vedevo Manuel quasi tutti i giorni, era mia cognato e gli volevo bene.

Nell'ordinanza di rinvio a giudizio, che Fanpage ha visionato, vengono riportati alcuni episodi in cui Bortuzzo afferma di aver subito molestie da parte di tua sorella. Uno di questi risale proprio all'estate 2023, quando ad agosto era impegnato nei campionati mondiali di nuoto a Manchester e lei avrebbe prenotato una camera nel suo stesso hotel, lasciandogli biglietti sotto la porta con scritto "Amore mio ti aspetto nella mia stanza". Tu eri presente?

Ero presente e li ho visti molto innamorati anche in quell'occasione, ho foto e video di loro insieme che lo testimoniano. Non capisco perchè lo abbia citato tra gli episodi. Mia sorella ha sopportato tanto, è stata zitta per anni quando la gente credeva fosse pazza e che lei volesse far sembrare che stessero insieme. Loro stavano insieme davvero, semplicemente Lulù rispettava la privacy che Manuel voleva mantenere e di conseguenza la storia è stata tenuta nascosta.

Per quali motivi non volevano che si sapesse?

È una domanda che dovreste rivolgere a lui, si tratta di ragioni che non dipendono da mia sorella. Loro si sono conosciuti in televisione, lei non ha mai voluto nascondere niente. Anzi, per lei questo era diventato un problema. Immagina vivere una relazione in segreto per quasi due anni, in cui non puoi uscire a cena col tuo fidanzato o non puoi andarci a fare la spesa. Non era una vita normale. Lei sopportava perché non riusciva ad abbandonare questo amore, ma a volte ci stava molto male.

Jessica, Clarissa e Lulù Selassiè

Le hai mai consigliato di non insistere, di lasciar perdere?

Non c'è mai stata una particolare insistenza da parte di lei, tra loro è sempre stato un tira e molla, un perdersi e ritrovarsi. Se lei spariva, era lui a ricercarla. Mia sorella era molto innamorata e anche lui di lei.

Chi sapeva della loro relazione?

Io e la mia famiglia lo sapevamo, così come i nostri amici più fidati. Lei viveva con l'angoscia che la notizia uscisse, aveva paura della reazione di Manuel, visto che non voleva che determinate persone venissero a sapere che stavano insieme.

Pensi che qualcuno a lui vicino possa averlo influenzato?

In questo momento non posso rispondere, ma sicuramente da parte della famiglia di lui, in particolare del padre, c'è sempre stata una certa avversione nei confronti di Lucrezia. Anche ai tempi del reality, quando su X la definì una stalker commentando il suo comportamento nella Casa.

Raccontami della querela, come ha reagito Lulù quando ha scoperto di essere stata denunciata?

È arrivata come un fulmine a ciel sereno, siamo ancora tutti sotto shock. Lui era a tutti gli effetti un membro della famiglia. Ridevamo, scherzavamo, parlavamo di fare viaggi insieme. Veniva continuamente a casa nostra e cenava da noi, mia mamma gli preparava la lasagna che tanto gli piaceva…

Hai mai percepito un suo disagio? Ha mai detto in modo chiaro di voler concludere la relazione?

A volte aveva dei momenti no in cui era ansioso per motivi suoi personali, che riguardavano anche dinamiche di coppia, ma non è mai stato netto nel voler chiudere, non ha mai voluto avere un faccia a faccia, per esempio. Le coppie si possono lasciare, ma Lulù non è stata degnata nemmeno di una spiegazione, è stata trattata senza rispetto.

Eri presente anche nell'episodio più grave citato nell'ordinanza, quando ad aprile 2024 lei lo avrebbe seguito all'estero durante i mondiali di nuoto e, dopo il suo rifiuto di raggiungerla in stanza, lo avrebbe schiaffeggiato?

Di questo episodio parleremo in aula, in presenza del nostro avvocato Niccolò Vecchioni.

Se potessi parlare con Manuel Bortuzzo ora, cosa gli diresti?

Che sono molto delusa, questa non è la persona che io conosco, ma forse fino ad ora ne ho conosciuto solo una versione finta. Sono sicura che, se ci potessi parlare, basterebbe un solo sguardo per capirci, visto il rapporto che avevamo io e lui.