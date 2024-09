video suggerito

Manuel Bortuzzo di bronzo alle Paralimpiadi, la gioia degli ex del GF: "Eravamo tutti in vasca con te" Dopo il successo alle Paralimpiadi per Manuel Bortuzzo tanti ex concorrenti del Grande Fratello hanno voluto esprimere la loro gioia per il nuotatore. Tra questi Aldo Montano, Alessandro Basciano e Manila Nazzaro. Nessuna reazione pubblica, al momento, da parte di Lulù Selassié.

A cura di Sara Leombruno

La conquista della medaglia di bronzo alle Paralimpiadi è stata un vero orgoglio per Manuel Bortuzzo. Il ragazzo, classe 1999, ha segnato il record italiano nei 100 metri rana categoria SB4. Dopo l'ottimo risultato, il giovane ha ricevuto tanti commenti di supporto dai suoi ex compagni di viaggio del Grande Fratello Vip, programma a cui partecipò nel 2021. Tra questi quello di Aldo Montano, Alessandro Basciano, Gianmaria Antinolfi, Manila Nazzaro e Federica Calemme. La vita di Manuel è cambiata nel 2019, quando a causa di uno scambio di identità rimase vittima di una sparatoria, restando semiparalizzato a causa di una lesione spinale. "Pensavo a tutte le volte in cui ho fatto fatica per arrivare fino qui per godermi questo momento", ha confessato in un'intervista post gara.

I commenti degli ex vipponi sul post di Manuel Bortuzzo

Come anticipato, sono stati diversi i vipponi a partecipare alla gioia di Manuel dopo la vittoria del bronzo. Su tutti Aldo Montano, uno tra quelli che più aveva stretto con l'atleta durante il periodo di permanenza nella casa del Grande Fratello. L'ex schermitore ha postato una story nella quale si è congratulato con l'amico, commentando poi: "Quello che ci voleva, siamo tutti contenti per te. Goditela è tutta tua!". Poco dopo è intervenuta Manila Nazzaro, che ha dichiarato: “Eravamo tutti in vasca con te!”. Seguita anche da Alessandro Basciano, Gianmaria Antinolfi , Federica Calemme e Alex Belli, che ha affermato: “Mitico Manu”.

Anche altri personaggi del mondo dello spettacolo hanno voluto spendere un pensiero per il successo del nuotatore come Andrea Pucci, Elena Santarelli, Raol Bova e Alberto Matano. Nessuna reazione pubblica, almeno per il momento, da parte di Lulù Selassié, la principessa d'Etiopia con la quale Manuel intraprese una relazione amorosa all'interno della casa.

La story postata su Instagram da Aldo Montano per Manuel Bortuzzo

Il ritorno al nuoto dopo l'incidente

Dopo l'incidente, Bortuzzo non era subito riuscito a tornare a nuotare. Per questo motivo, nel corso degli anni, ha provato anche un'esperienza televisiva, quella del Grande Fratello Vip nel 2021, che lo ha aiutato a raggiungere una consapevolezza diversa, oltre che a stringere amicizie che tutt'oggi continuano:

Ho fatto mille altre cose finché non sono stato io a sentire la voglia di nuotare, per me e non per dimostrare qualcosa o accontentare qualcuno. Mi ha insegnato che ci sono tanti mondi e mi ha lasciato la consapevolezza di ciò che voglio davvero, quali compromessi sono disposto a fare e quali no.

Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 2021

La vita privata di Manuel Bortuzzo

Per quanto riguarda la sua vita privata, Bortuzzo è single da tempo. L'ultima storia pubblica è stata quella, ormai finita, con Lulù Selassié. Nonostante i numerosi flirt che gli sono stati attribuiti in questi anni, infatti, Manuel continua a essere single. Adesso, però, desidera trovare una donna con cui condividere la vita: "Vorrei avere accanto una persona con cui essere soli insieme. Mi manca svegliami con un abbraccio al mattino", aveva spiegato il nuotatore in un'intervista a Oggi. E per il futuro ha le idee chiare: "Ho voglia di amare, della sicurezza che dà l'amore e di avere dei figli".