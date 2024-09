Barlaam strepitoso alle Paralimpiadi, è d’oro anche nei 100 m farfalla: “È tutto incredibile”

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

L'Italia del nuoto continua a regalare grandi soddisfazioni alle Paralimpiadi di Parigi 2024. A regalare un'altra gioia alla spedizione azzurra è ancora una volta Simone Barlaam che, dopo quella ottenuta nei 50m stile libero, conquista un'altra medaglia d'oro trionfando nella finale dei 100m farfalla categoria S9. Un dominio quello del 24enne milanese che ha chiuso con un fantastico 57″99 che gli ha consentito di rifilare oltre due secondi ai più immediati inseguitori, vale a dire gli australiani Timothy Hodge e Lewis Bishop (quest'ultimo ha preceduto per un soffio l'altro italiano Federico Morlacchi che ha così terminato in quarta posizione).

Un successo figlio del grande lavoro di preparazione fatto negli ultimi 12 mesi dal nuotatore lombardo che sta continuando a riscrivere la storia dello sport paralimpico italiano. È lui stesso a rivelarlo nell'intervista post-gara ai microfoni della RAI: "Questa è la performance che rispecchia il lavoro che abbiamo fatto nell’ultimo anno, sono contentissimo di quello che ho fatto, è incredibile" ha difatti detto il classe 2000 appena uscito dalla vasca dopo aver conquistata quella che è la sua settima medaglia (la terza d'oro) ai Giochi Paralimpici della sua carriera.

Ed è lo stesso Simone Barlaam a spiegare quale sia il segreto della squadra azzurra di nuoto che in queste Paralimpiadi ha fin qui regalato una valanga di medaglie (oggi anche argento per Antonio Fantin nei 400m stile libero categoria S6 e per Stefano Raimondi nei 100m dorso categoria S10): "L’Italia sta andando benissimo, è tutto incredibile. Forse rispetto ad altre discipline, che comunque stanno facendo grandi cose, il nuoto sta investendo di più sui giovani, bambini e bambine – ha difatti aggiunto l'azzurro –. Il merito è di tutte le società che si specializzano nello sport paralimpico, dei gruppi sportivi militari, e man mano che vinciamo più ragazzi si vogliono avvicinare a questo sport" ha quindi proseguito prima di svelare un simpatico aneddoto che conferma quanto i risultati ottenuti da questi grandi campioni su questi palcoscenici così importanti sia di traino per avvicinare le persone al nuoto paralimpico. "Prima della gara mi hanno detto che c’è un bambino di 7 anni che ha la stessa patologia mia e di Federico (Morlacchi, ndr) e ha detto al nostro tecnico ‘Io diventerò come loro'. È questo che ci sta portando a diventare una Nazionale super competitiva" ha infatti concluso Simone Barlaam dopo aver regalato l'ennesima gioia all'Italia in queste Paralimpiadi di Parigi 2024.