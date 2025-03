video suggerito

Lulù Selassiè a processo, la sorella Jessica: “Questa vicenda ci turba. Ha provocato ferite psicologiche” Jessica Selassiè commenta quanto sta accadendo alla sorella Lulù, accusata di aver perseguitato e minacciato l’ex Manuel Bortuzzo, ora a processo. “L’applicazione del braccialetto elettronico non è una condanna definitiva” spiega in una story su Instagram. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la richiesta della Procura di condanna a un anno e quattro mesi per Lulù Selassiè, ex concorrente del GF Vip accusata di aver perseguitato e minacciato il suo ex Manuel Bortuzzo, la sorella Jessica Selassié ha rotto il silenzio su Instagram. "L'applicazione del braccialetto elettronico non significa una condanna definitiva" scrive l'influencer e vincitrice del reality di Signorini nel 2022 che nel lungo sfogo ha spiegato che quanto sta accadendo alla sorella sta provocando "ferite psicologiche e non, dalle quali ci vorrà tempo per guarire".

Le parole di Jessica Selassiè

Poche ore fa Jessica Selassiè ha aggiornato il suo profilo Instagram per commentare quanto sta accadendo alla sorella. "È essenziale e doveroso distinguere la richiesta del Pubblico Ministero di condanna e la sentenza del giudice che avverrà giorno 3 Aprile. Fino a prova contraria, Lucrezia è innocente pur avendo scelto il rito abbreviato, una modalità processuale che prevede un giudizio più rapido sulla base delle prove raccolte, con la possibilità di ottenere una riduzione della pena in caso di condanna", le parole prima di sottolineare che "l'applicazione del braccialetto elettronico" non rappresenta una condanna definitiva, "ma è una misura cautelare preventiva, adottata in determinati casi per garantire il rispetto delle restrizioni imposte dal giudice". La vincitrice del Grande Fratello 6 ha continuato: "Troviamo inaccettabile il modo in cui alcuni programmi televisivi e non hanno trattato questa vicenda, diffondendo una versione distorta dei fatti e, soprattutto, dando voce a persone che ci hanno calunniate e descritte come persone pericolose, senza alcun rispetto per la verità e per il principio di presunzione di innocenza". Ha accusato "un certo tipo di stampa e televisione" che "ha scelto di alimentare una narrazione tendenziosa, ignorando volutamente le dichiarazioni degli avvocati e la versione dei fatti di Lucrezia".

"Questa vicenda ci ha turbato e provocato ferite psicologiche"

Jessica Selassiè nel lungo messaggio social ha spiegato il motivo per il quale non si sono esposte mediaticamente fino ad oggi: "Abbiamo rifiutato qualsiasi tipo d'intervista fino ad oggi perché non abbiamo mai cercato notorietà in questo modo e di certo non inizieremo ora a farlo". Quanto sta accadendo ha provocato forti turbamenti e "ferite psicologiche e non, dalle quali ci vorrà tempo per guarire", poi ha concluso: "Prendiamo parola oggi solo per ribadire il nostro affetto e supporto incondizionato a nostra sorella. Rimaniamo unite, certe che la giustizia e la verità faranno il loro corso".