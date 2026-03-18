Affari tuoi, la partita di Sara è un incubo: perde 300mila euro poi cade nella trappola del Dottore

Affari tuoi del 18 marzo: la partita di Sara

Nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 18 marzo, Stefano De Martino ha giocato con Sara. La concorrente dell'Umbria si è fatta accompagnare dal suo compagno Daniele e ha pescato il pacco numero 9. Sara ha 33 anni ed è originaria di Spoleto. Lavora come commessa in un negozio di abbigliamento. Daniele e Sara si sono conosciuti a un karaoke. Non appena lui l'ha vista, si è innamorato di lei. Veniamo alla partita che è iniziata in salita, con l'immediata uscita di scena dei 300mila e dei 200mila euro. Nel finale offerte sempre più basse poi un pessimo cambio.

La partita di Sara ad Affari tuoi del 18 marzo

La partita di Sara ha avuto inizio nel peggiore dei modi. La concorrente ha pescato subito il pacco da 300mila euro. Poi la serata si è trasformata in un vero incubo quando, subito dopo, ha aperto anche il pacco da 200mila euro. Il Dottore è partito da un'offerta di 20mila euro, che Sara ha preferito rifiutare. Finalmente il vento della fortuna ha iniziato a soffiare dalla sua parte e la concorrente ha pescato tre pacchi blu. Il Dottore ha offerto il cambio ma Sara lo ha rifiutato. Intanto, Stefano De Martino si è visto costretto a indossare una giacca zebrata per portare fortuna alla pacchista: "Non sono i miei colori", ha detto il conduttore con un chiaro riferimento alla Juventus. Poi, si è chiesto: "Ma cosa deve pensare uno che si sintonizza per la prima volta su Affari tuoi e mi vede vestito così?". Pronta la battuta di Herbert Ballerina: "E sei pure il direttore artistico di Sanremo". Stefano ha potuto togliere la giacca solo quando l'ondata fortunata si è interrotta. Daniele e Sara, infatti, hanno pescato i 20mila euro e poi i 50mila euro.

Nel finale per Sara una vincita di 1 euro

Il Dottore ha offerto di nuovo 20mila euro, ma la coppia ha preferito rifiutare. Subito dopo sono usciti di scena anche i 30mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio, ma per l'ennesima volta gli è stato detto di no. Sul piatto ancora 10mila, 15mila, 75mila e 100mila euro. Ma anche 1 euro. Il Dottore, recidivo, ha di nuovo proposto a Sara e Daniele di lasciare il gioco in cambio di 20mila euro. Ma anche stavolta non li ha convinti. I 10mila euro sono stati i primi ad uscire di scena. A questo punto, Sara ha deciso di accettare il cambio offerto dal Dottore. Ha lasciato il pacco numero 9 e ha preso il pacco numero 8. Nel tiro successivo ha pescato i 100mila euro. L'offerta del Dottore è scesa a 15mila euro. Sara ha preferito aprire un altro pacco: 75mila euro. Dunque, sono rimasti il pacco che aveva all'inizio e quello che ha scelto successivamente: in ballo 1 euro e 15mila euro. L'ultima mossa del Dottore è stata quella di offrire il cambio. Daniele e Sara hanno deciso di tenere il pacco numero 8, che conteneva 1 euro. Nel pacco iniziale c'erano 15mila euro.