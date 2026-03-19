Nicolò ad Affari Tuoi accetta l’offerta troppo presto: “Conosco il sacrificio”, ma aveva 300mila euro

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Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 19 marzo, la partita di Nicolò Florio dalla Puglia (precisamente da Bari) insieme alla sorella Marilina. Alla conduzione, come di consueto, Stefano De Martino con il supporto di Herbert Ballerina. Il ragazzo gioca con il pacco numero 7: nella vita lavora come responsabile della logistica di giorno e come deejay di notte. La sua è stata una partita quasi perfetta, con le cifre più alte portate quasi al finale, ma sceglie di non rischiare e torna a casa con soli 40mila euro. Nel suo pacco ce n'erano 300mila.

La partita di Nicolò Florio ad Affari Tuoi del 19 marzo

La partita di Nicolò comincia dal pacco 1 della Sardegna, che contiene 20mila euro, seguiti dai 200. Si procede tra pacchi rossi e blu: fuori 30mila e anche i 50mila, ma alla fine dei primi sei tiri il podio è salvo e in studio suonano le campane a festa. Il Dottore chiama puntuale e offre 38mila euro, che vengono presto rifiutati. Accantonato anche il pacco nero che stasera conteneva 30 mila euro, il pugliese decide di declinare il cambio: "Ho una bella sensazione", dice e rifiuta. Un tiro dopo l'altro, il pacchista riesce ad arrivare con quattro pacchi blu da una parte e quattro rossi dall'altra, ma la cosa clamorosa è che le tre cifre massime sono ancora intatte. L'offerta si adegua ed è da ben 50mila euro, ma su consiglio della sorella Marilina, dice no.

Il 9 del Lazio, poi, rompe la magia: contiene 100mila euro e il podio viene scalfito a un passo dal finale. "L'asticella si alza", dice Stefano De Martino, e comunica l'offerta da 40mila euro. "Sarebbero una grande mano per avviare un'attività" – riflette il pugliese – "i miei genitori mi hanno insegnato cos'è il sacrificio e lo studio".

Il finale di partita di Nicolò che accetta l'offerta, ma aveva 300mila euro

Poi il colpo di scena: Nicolò in lacrime decide di accettare nonostante i 200mila e i 300mila fossero ancora in gioco. La scelta appare così avventata che il Dottore lo chiama personalmente, chiedendogli il perché: "Ho accettato perché non è facile, stare qui e avere 40mila euro in mano ha un altro effetto". Il finale è amaro: nel suo pacco 7 c'erano proprio 300mila euro.