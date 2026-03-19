Sonia Bruganelli su Selvaggia Lucarelli al GF Vip: “Non ero io a voler prendere il suo posto”

Dopo le querelle a Ballando con le stelle, le tensioni tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli non sembrano essere rientrate. L'ex moglie di Paolo Bonolis nelle ultime ore ha replicato a tono alla domanda di un utente social che le ha chiesto cosa ne pensa del nuovo ruolo di Selvaggia Lucarelli in Tv, scelta come opinionista del Grande Fratello Vip. Lo ha fatto tirando in ballo un'accusa che le fu rivolta dalla giornalista ai tempi della sua partecipazione al talent di Milly Carlucci. "Provò a prendere il mio posto a Ballando con le stelle con i suoi agganci", disse la Lucarelli due anni fa nella sua newsletter, facendo riferimento a fatti che risalivano a due anni prima, edizione 2022, quando ebbe alcuni attriti con la produzione del programma di Rai 1. Parole che non furono mai commentate dalla diretta interessata: la replica è arrivata adesso con una stoccata.

La stoccata di Sonia Bruganelli a Selvaggia Lucarelli

"Sonia, che cosa pensi di Selvaggia Lucarelli al GF VIP" ha chiesto un utente social alla Bruganelli su X. "Che, evidentemente, non ero io che volevo prendere il suo posto", la risposta accompagnata da due emoticon divertite, utilizzata presumibilmente per scherzare, ma anche per ribaltare la narrazione di quelle "accuse" risalenti a due anni fa. Il botta e risposta così si riaccende, essendo stato l'attuale ruolo televisivo della Lucarelli al GF VIP proprio di Bruganelli.

Il rapporto tra le due donne ritorna così al centro della cronaca rosa: le tensioni tra le due affondano le loro radici nella "convivenza" – nonostante i fronti opposti – a Ballando con le stelle. Lucarelli, giudice del programma, e Bruganelli, concorrente, si sono più volte scontrate in diretta, e i loro litigi sono spesso usciti fuori dalla pista da ballo. Anche dopo l'edizione del talent di Milly Carlucci che le ha viste protagoniste hanno battibeccato a suon di botta e risposta social, con l'ex di Bonolis che – in risposta a un articolo della newsletter della giornalista che parlava del suo matrimonio con il conduttore Mediaset – la invitò a non nominare i suoi figli: "Non ho più le scarpette di danza ai piedi". La stoccata delle ultime ore è un chiaro segnale che i rapporti sono ancora incrinati.