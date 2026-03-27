Sonia Bruganelli: “Condurrò un programma su Italia 1. Presta? Ne parleremo nelle sedi opportune”

Sonia Bruganelli è stata ospite della puntata di Non è la tv del 26 marzo. L’ex moglie di Paolo Bonolis, intervenuta nel format YouTube di Fanpage.it condotto da Andrea Parrella con Grazia Sambruna e Gennaro Marco Duello, ha commentato per la prima volta le accuse che Lucio Presta le ha rivolto nel libro L’uragano, rivelando di averlo querelato: “Di quelle dichiarazioni sono andata a parlare nelle sedi opportune. Se le cose scritte nel libro fossero vere, lo direi. Sono una che non si è mai tenuta niente, anche se avrei potuto farlo. Ho imparato con l’età che alcune mie esternazioni potevano far soffrire i miei figli o le persone che mi stavano vicine. Quando è accaduta questa cosa ho ritenuto opportuno non cavalcarla perché avrei fatto solo il gioco della persona in questione”.

Sonia Bruganelli: “La rottura tra Lucio Presta e Paolo Bonolis non è dipesa da me”

Sonia ha smentito inoltre di essere stata la causa della rottura tra l’ex marito Paolo Bonolis e Presta, per anni suo manager: “La sofferenza di un manager che perde un artista non si collega al fatto che la moglie di un artista sia una traditrice. Io e il mio ex marito ci siamo lasciati tanti anni fa, ma il fatto che lui abbia lasciato il suo manager non dipende da me. Qualche problema ci sarà stato”.

Su Selvaggia Lucarelli al GF: “Abile nel linguaggio, ma fare l’opinionista è difficile”

Infine, Bruganelli ha commentato Selvaggia Lucarelli nell’inedito ruolo di opinionista al Grande Fratello: “Penso sia una persona molto abile con il linguaggio. Ma fare l’opinionista al GF non è semplicissimo perché a volte devi provare a capire dove andranno le cose o cercare di pilotarle. Ci sono meccanismi che impari con il tempo. Credo che lei stia iniziando a prendere le misure con un modo di fare l’opinionista completamente diverso dal fare la giurata a Ballando. Selvaggia è una brava opinionista e non sono io a scoprirlo”. Questa edizione del reality, nonostante gli ascolti tiepidi, continua però a piacerle: “Io sono malata di Grande Fratello. Ho visto tutte le edizioni perché sono malata del meccanismo. Prima era spalmato su tutto il palinsesto, adesso è rimasto solo. È come se la rete abbia scelto di prenderne le distanze. Il cast di questa edizione è molto divertente. Ilary Blasi mi sta simpatica, credo sia un giusto compromesso in questo contesto”.