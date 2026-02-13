Presta: “Feci a Bonolis la lista degli amanti di Sonia Bruganelli, lei gli disse che aveva fatto sesso con me”

Lucio Presta lancia una bomba e rivela i motivi che avrebbero portato al suo allontanamento dall’amico e suo ex assistito Paolo Bonolis. Sarebbe stata l’ex moglie, Sonia Bruganelli, a fare in modo che i due interrompessero ogni rapporto. Come? Dicendo all’ex marito di essere stata a letto con il suo agente.

È una vera e propria bomba quella che Lucio Presta lancia nel suo libro a proposito del rapporto finito con l’amico ed ex assistito Paolo Bonolis. Secondo il popolare agente televisivo, ad allontanarlo dal conduttore Mediaset sarebbe stata la ex moglie, Sonia Bruganelli. In che modo? Raccontando al marito di averlo tradito proprio con Presta. Circostanza che Lucio avrebbe smentito, rispondendo a quella che definisce una bugia con una lista di presunti amanti attribuita all’ex opinionista del Grande Fratello.

Il passaggio contenuto nel libro di Lucio Presta

Presta racconta che l’episodio che lo avrebbe allontanato dall’amico Paolo si sarebbe verificato nel 2024. Bonolis, reduce dalla separazione con Bruganelli, avrebbe cominciato a considerare l’ipotesi di tornare in Rai, come suggeritogli dal suo agente. Ma Presta sostiene che Sonia non sarebbe stata d’accordo perché, laddove Bonolis fosse passato al servizio pubblico, lei non avrebbe più potuto produrre i suoi programmi. Inoltre, le sarebbe interessato che l’ex marito rimanesse a Mediaset per avere maggiori possibilità di ottenere un ruolo da opinionista all’Isola dei Famosi.

A quel punto, secondo Presta, Bruganelli avrebbe mentito a Bonolis, rivelandogli di averlo tradito proprio con lui. Circostanza, quella del tradimento, che la donna aveva già svelato nella sua intervista a Belve, pur senza rivelare l’identità del suo amante. Ma Presta avrebbe immediatamente negato la ricostruzione di Bruganelli e risposto a quella che riteneva una bugia facendo a Bonolis l’elenco dei presunti amanti della moglie: “Ti vorrei dire che tua moglie è stata con quel chirurgo, quel noto conduttore, quel noto cantante che ha vinto Sanremo, quel noto ballerino, quel dirigente e altri che vorrei evitarti, con un artista di un musical, forse una delle poche volte che l’ho vista innamorata di un uomo. E attenzione, quella persona l’hai portata con te e con me a Firenze”. Un elenco che, secondo Presta, sarebbe stato la stessa Bruganelli a rendere noto, confidandosi con persone a lei vicine.

Lucio Presta: “Posso provare quello che dico, ho registrato l’incontro con Bonolis”

A quel punto, Presta e Bonolis si sarebbero gradualmente allontanati: inizialmente, il conduttore avrebbe chiesto all’agente di continuare a frequentarsi di nascosto dall’ex moglie, per poi fare definitivamente un passo indietro. Ma Presta aggiunge anche di poter provare tutto quello che racconta nel suo libro a proposito di questa vicenda e di aver registrato l’incontro con il conduttore Mediaset. “Voglio continuare a illudermi perché la sua è la sindrome di Stoccolma, probabilmente è perdutamente innamorato del suo aguzzino ed è prigioniero di un maleficio”, conclude Presta, attribuendo alla presunta bugia di Bruganelli la responsabilità di aver determinato la fine del rapporto privato e professionale con il suo assistito.