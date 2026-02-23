Lucio Presta: “Sonia Bruganelli ha provato a ‘uccidermi’, Maria De Filippi è stata irriconoscente”

Il potente agente dei vip si confessa in un’intervista, tra tradimenti professionali e rancori mai assorbiti. Dallo scontro con la ex moglie di Bonolis alla stoccata a Maria De Filippi: “Le ho ricordato che nel salotto buono della televisione non ero entrato grazie a lei”.

Lucio Presta torna a parlare dei retroscena che hanno segnato la televisione italiana degli ultimi anni. Il manager, per decenni punto di riferimento dei più grandi volti dello spettacolo, ha analizzato le rotture umane e lavorative con i pesi massimi del piccolo schermo. Al centro del suo sfogo, la gestione del potere dietro le quinte e i rapporti deteriorati con figure del calibro di Maria De Filippi e Sonia Bruganelli.

L'affondo su Sonia Bruganelli e l'addio a Bonolis

Il punto più dolente riguarda Paolo Bonolis, un amico storico con cui il rapporto si è interrotto bruscamente. Presta ne parla con dolore, ma individua una responsabile precisa: Sonia Bruganelli. Secondo il manager, la donna avrebbe agito per colpirlo: "Quando sua moglie — spinta da una smisurata sete di potere — ha utilizzato una lama affilata per provare a uccidermi, non potevo rispondere con i fiori. Dovevo rimettere i fatti in riga". Presta confessa di aver rivelato a Bonolis i tradimenti della moglie proprio come risposta a questo attacco, ammettendo che il conduttore gli manca profondamente: "Sono molto addolorato per la fine della nostra amicizia".

Il gelo con Maria De Filippi

Anche per la "regina" di Mediaset, Maria De Filippi, le parole sono cariche di risentimento. Presta rivendica il merito di aver portato il brand di Amici sul palco dell'Ariston, ma lamenta una totale mancanza di gratitudine: "Credo di essere stato, con Gianmarco Mazzi, l’artefice della visibilità di Amici a Sanremo: sono cresciuti loro ed è cresciuto il brand. Ma lei non ci ha riconosciuto nessun merito". E ancora: "Le ho ricordato che nel salotto buono della televisione non ero entrato grazie a lei, ma mi ci aveva già trovato". Da quello scontro, secondo Presta, sarebbe nata una sorta di "black list": De Filippi non avrebbe più voluto nei suoi programmi gli artisti seguiti da lui, con la sola eccezione di Bonolis.

Infine, il manager torna su uno degli episodi più drammatici della sua vita privata e professionale: la chiusura del programma di sua moglie, Paola Perego, in Rai. Un attacco che Presta definisce politico e orchestrato dall'allora DG Campo Dall'Orto su pressione di Monica Maggioni e Laura Boldrini: "L’hanno fatta a pezzi, per mesi non è uscita di casa, ha perso sedici chili. Da allora la sua carriera è completamente cambiata, non è mai più tornata su Rai1".