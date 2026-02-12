Lucio Presta a ruota libera: “A De Martino ho detto che non saluto i traditori. Amadeus ha pagato la stupidità”

L’agente dei vip si confessa in un’intervista fiume. Dall’ultimo incontro con Stefano De Martino: “Mi ha salutato e io ho risposto: ‘Non saluto i traditori”, al fallimento di Amadeus sul Nove: “Ha pagato un prezzo altissimo per stupidità e per i soldi”.

Lucio Presta non è mai stato un uomo da mezze misure, ma l'ultima intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano somiglia più a un regolamento di conti a mezzo stampa. L'agente televisivo ripercorre la sua carriera, dagli esordi surreali come ballerino ("feci lo spermatozoo per Renato Zero") fino ai tradimenti che hanno segnato gli ultimi anni della televisione pubblica e privata.

L'affondo su Stefano De Martino: "Non saluto i traditori". Uno dei passaggi più duri è quello riservato a Stefano De Martino. Presta rivendica il merito di aver lanciato la carriera del conduttore campano in Rai, per poi essere abbandonato: "Ho fatto di tutto per fargli fare Stasera tutto è possibile, poi è andato con Caschetto". Il manager racconta anche il loro ultimo gelido incontro ai palinsesti: "Mi ha salutato e io ho risposto: ‘Non saluto i traditori'. Resta simpatico e ambizioso, uno che studia, ma il rapporto è finito lì".

Il "prezzo" di Amadeus e il declino di Bonolis. Non mancano parole al vetriolo per l'ex sodale Amadeus, oggi impegnato nella difficile scalata al Nove. Secondo Presta, il trasloco è stato un errore di valutazione: "Ha pagato un prezzo altissimo per stupidità e per i soldi. Pensava di avere un suo pubblico come Fazio, ma Amadeus è solo "quello che fa" il programma". Ancora più amaro il commento su Paolo Bonolis, con cui il legame professionale e umano sembra essersi spezzato definitivamente: "Abbiamo condiviso gioie e dolori, siamo stati l'uno la fortuna dell'altro. Non doveva finire così. Lo vedo invecchiatissimo e infelice, ha la sindrome di Stoccolma. Mi manca terribilmente, ma vederlo a fine carriera così è doloroso".

Dalla bizza di Heather Parisi alla sfida Scotti-De Martino. Nel lungo amarcord c'è spazio anche per aneddoti cult, come le pretese impossibili di Heather Parisi ("Voleva mela e caprino alle dieci di sera e io dovevo citofonare agli sconosciuti per cercarli") e le critiche alla gestione Rai. Sulla sfida dell'access prime time, Presta promuove Gerry Scotti: "Lui fa La Ruota con entusiasmo e Samira Lui ha la giusta energia, funziona. De Martino? La Rai non ha saputo marcare il territorio e ora Scotti è forte, deve solo stare attento alla sovraesposizione".