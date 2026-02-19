Non è la TV, Stefania Rocco dopo lo scontro con Presta: “Zittita al suo evento perché cercavo l’amante di Bruganelli”

Nella quinta puntata del format di Fanpage.it Non è la TV, Stefania Rocco risponde a Lucio Presta dopo essere stata bloccata dal suo staff all’evento di presentazione del libro “L’uragano”: “Il confronto non è una concessione”. Poi l’identikit sul presunto amante di Sonia Bruganelli: “È il frontman di una band che ha vinto Sanremo”.

Il caso Lucio Presta esplode negli studi di Non è la TV. La quinta puntata del format live di Fanpage.it si è aperta con il commento di Stefania Rocco a quanto accaduto pochi giorni fa a Napoli, quando il manager delle star le ha platealmente negato il diritto di parola, chiedendo al suo staff di "bloccarla" per evitare domande scomode sul suo libro "L'uragano", in cui fa riferimento ai presunti amanti di Sonia Bruganelli.

Stefania Rocco ha ripercorso quanto accaduto durante l'evento, sottolineando come il rifiuto di Presta nasconda un'evidente insofferenza al contraddittorio: "Mi succede una cosa che non mi era mai successa in vent'anni di carriera: alzo la mano e lui dice ‘Lei no, le domande dei giornalisti non le voglio'. Racconto questa cosa per far capire a un agente di quel calibro che il confronto non è una concessione. Non si zittisce una persona perché non ti piace la domanda che sta per farti, specialmente se cerchi di fare chiarezza su ciò che tu stesso hai messo nero su bianco".

L’identikit dell'amante: "È il leader di una band vincitrice a Sanremo"

Il fulcro della discussione si è poi spostato sulle pesanti accuse rivolte da Presta a Sonia Bruganelli nel suo libro. Il manager sostiene che l'ex opinionista abbia inventato una relazione con lui per spingere Paolo Bonolis a rompere il loro storico sodalizio professionale. Ma non solo: accenna a una lista di amanti di Bruganelli. Durante la sua rubrica Ce lo dicono le carte, Rocco ha incrociato gli indizi forniti con la cronaca, arrivando a un possibile identikit: l'amante, come suggerito dall'autore, sarebbe il frontman di una band che ha vinto il Festival di Sanremo. La giornalista ha analizzato i nomi delle band vincitrici dal 2002 a oggi (Il Volo, Måneskin, Stadio), restringendo il campo: "Con Damiano David non ho trovato punti di contatto, ma con Gaetano Curreri (leader degli Stadio, ndr) è emersa una foto e un video in cui cantano insieme in auto. Si percepisce una confidenza evidente".

Un frame della puntata di Non è la TV

L’audio di Presta: "Le donne mi devono piacere fisicamente"

A completare il quadro su Lucio Presta, la regia ha trasmesso un contributo audio registrato da Rocco proprio durante l'incontro a Napoli. Nella clip si sente il manager descrivere i suoi criteri di scouting: "A me mi devono piacere, sia uomini che donne. Se non mi piacciono come persone non ci lavoro insieme. Le donne mi devono piacere fisicamente". Parole che, unite al gesto di zittire la giornalista, hanno alimentato il dibattito sul personaggio.