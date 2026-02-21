Sonia Bruganelli smentisce i tradimenti che le ha attribuito Lucio Presta: “Una persona ormai al delirio”

Sonia Bruganelli risponde alle indiscrezioni contenute nel libro L’uragano di Lucio Presta. L’ex agente di Paolo Bonolis aveva fatto riferimento a un presunto tradimento con il frontman di una band vincitrice del Festival di Sanremo. Fanpage.it aveva provato a ricostruire quell’identikit partendo proprio dagli elementi forniti da Presta nel suo libro.

La pubblicazione del libro L’uragano ha aperto una faida tra Lucio Presta e Sonia Bruganelli, rispettivamente ex agente ed ex moglie di Paolo Bonolis. Nel capitolo che Presta dedica alla fine della sua amicizia trentennale con Bonolis, la maggior parte delle responsabilità viene attribuita proprio a Bruganelli. L’agente le attribuisce una serie di presunti amanti, tra cui il frontman di una band che ha vinto il Festival di Sanremo.

Fanpage.it, nel corso della diretta di Non è la tv di giovedì 19 febbraio, aveva provato a ricostruire alcuni degli identikit tracciati da Presta, incrociando le informazioni contenute nel libro con quelle disponibili in rete su Sonia.

Gli identikit di Presta commentati a Non è la tv

Presta parla di un cantante, frontman di una band vincitrice di Sanremo. Nel corso del gioco “Ce lo dicono le carte” abbiamo provato a restringere il campo, verificando quali band avessero trionfato al Festival dal 2002 – anno in cui Bruganelli e Bonolis hanno iniziato la loro relazione – a oggi. Tre i nomi delle band emersi: Maneskin, Il Volo e Stadio. Avevamo escluso fin da subito i tenori de Il Volo, poiché nessuno di loro può essere definito un frontman in senso stretto.

Se le informazioni fornite da Presta corrispondessero al vero – e lui sostiene di poter provare quanto scritto – sarebbero rimasti in gioco Damiano David e Gaetano Curreri. Incrociando eventuali punti di contatto con l’ex coppia Bruganelli-Bonolis, non era emerso alcun legame tra Damiano David e Sonia. Con Curreri, invece, risultavano alcune apparizioni documentate che li vedevano nello stesso contesto: una foto pubblicata da Sonia su Instagram nel 2019 in cui posa accanto al cantante e un video diffuso da Oggi il 13 gennaio 2016, che mostrava Bonolis, Curreri e Bruganelli insieme in auto mentre i primi due cantavano “Generazione di fenomeni”. Ci eravamo quindi chiesti se fosse proprio il frontman degli Stadio la persona cui Presta faceva riferimento.

La smentita di Sonia Bruganelli

A smentire categoricamente qualsiasi coinvolgimento con Curreri o Damiano David è stata la stessa Sonia Bruganelli. Commentando un post pubblicato sul profilo Instagram di Spettacolo Fanpage, ha definito “totalmente falsa” la ricostruzione circolata online. “Ma davvero state facendo???? Ma questo artista buttato dentro così in una cosa TOTALMENTE FALSA?!?! Spero che legga e denunci al più presto anche lui questa persona ormai al delirio”, ha scritto. Parole con cui Bruganelli lascia intendere di aver già intrapreso iniziative legali in merito a quanto riportato nel libro dall’ex agente di Bonolis.