Lucio Presta l’ha accusata di avere tradito Bonolis, Sonia Bruganelli: “Ossessione e ingratitudine”

A poche ore dall’uscita del libro di Lucio Presta, contenente il capitolo dedicato a Paolo Bonolis e ai presunti tradimenti di Sonia Bruganelli, l’ex moglie del conduttore Mediaset sembra voler passare al contrattacco. Sonia, diversamente da quanto ci si sarebbe aspettato, non è entrata nel merito della questione, ma le ultime stories pubblicate sul suo profilo Instagram lasciano intendere che le dichiarazioni messe nero su bianco sul suo conto non l’abbiano lasciata indifferente. Ripostando due stories pubblicate dall’amica Laura Cremaschi e dal fidanzato Angelo Madonia, Bruganelli ha fatto riferimento a concetti come l’ingratitudine e l’ossessione, suggerendo che ritenga ci siano proprio questi alla base di quanto Presta ha inserito nel suo libro. Ha evitato, però, di passare attivamente al contrattacco, limitandosi a un vago riferimento alla vicenda. E, cosa ancora più importante, non ha smentito pubblicamente le diverse infedeltà che le sono state attribuite.

Le Instagram stories di Sonia Bruganelli

Che cosa ha scritto Lucio Presta su Sonia Bruganelli

Nel libro L’Uragano, in un capitolo dedicato al suo rapporto con l’amico Paolo Bonolis, Presta ha accusato Bruganelli di aver ripetutamente tradito l’ex marito e di aver raccontato le sue presunte frequentazioni amorose a persone della sua cerchia familiare e professionale. Le dichiarazioni di Presta sono state confermate da Marco Salvati, ex autore delle trasmissioni di Bonolis, in un’intervista rilasciata a Fanpage.it poche ore fa. Presta ha inoltre rincarato la dose rivelando che Sonia lo avrebbe accusato di aver intrattenuto insieme a lei una relazione extraconiugale, al solo scopo di allontanarlo da Paolo dopo 30 anni di collaborazione.

Infine, l’ex agente di Bonolis l’ha messa in guardia, precisando che, qualora tali dichiarazioni venissero accolte con una denuncia, si premurerebbe di dimostrare in ogni sede opportuna di aver raccontato il vero, anche attraverso le versioni di eventuali testimoni.

Sonia Bruganelli ha ammesso un solo tradimento

Bruganelli è stata la prima a parlare pubblicamente di relazioni extraconiugali intrattenute all’epoca del suo matrimonio con Bonolis. Intervistata da Francesca Fagnani a Belve, la produttrice ed ex opinionista del Grande Fratello Vip si era limitata a parlare genericamente di infedeltà, spiegando di essere stata più lei a tradire il marito che il contrario. Successivamente, nel corso di un’altra intervista relativa alla separazione da Paolo, aveva precisato di aver tradito solo una volta, molti anni prima, e di averlo confidato all’ex marito soltanto quando la loro storia era già terminata.

Secondo Presta, tuttavia, tale ricostruzione dei fatti non corrisponderebbe al vero: l’agente ha aggiunto di aver informato direttamente Bonolis in merito alle presunte relazioni extraconiugali della moglie, facendo nomi e cognomi di quelli che riteneva fossero stati i suoi amanti.