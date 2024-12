video suggerito

Sonia Bruganelli ammette di avere tradito Bonolis a Belve, Lucarelli: “La figlia a casa non guardava la tv?” Selvaggia Lucarelli commenta le dichiarazioni di Sonia Bruganelli a Belve a proposito dei tradimenti ai danni dell’ex marito Paolo Bonolis alla luce della lite che le vide contrapposte a Ballando con le stelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Selvaggia Lucarelli commenta le dichiarazioni rilasciate da Sonia Bruganelli a Belve a proposito dei tradimenti ai danni dell’ex marito Paolo Bonolis alla luce della lite che le vide contrapposte a Ballando con le stelle. All’epoca, Bruganelli si risentì per essere stata definita “piccola sul palco” dalla giurata. “Ho una figlia che guarda la tv a casa”, spiegò la donna per motivare le ragioni del suo fastidio. Oggi Lucarelli utilizza per stesse parole usate dalla produttrice all’epoca per commentare quanto la donna ha dichiarato a proposito della fine del suo matrimonio.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Sotto il tweet condiviso da Davide Maggio che commentava quanto andrà in onda a Belve nella puntata in onda su Rai2 il 3 dicembre, Lucarelli ha scritto: “Ma la figlia a casa non guardava la tv?”. Parole che fanno riferimento proprio a quanto fu la stessa Sonia a dichiarare a Ballando con le stelle. In questo caso, di fronte a Francesca Fagnani, Bruganelli ha invece scelto di parlare liberamente della fine del suo matrimonio.

Sonia Bruganelli: “Ho tradito Paolo Bonolis, gliel’ho confessato quando ci siamo lasciati”

“Ho tradito più io che lui”, ha ammesso Sonia Bruganelli in risposta a una domanda della giornalista, “Gliel’ho detto quando ci siamo separati. Potevo non farlo, ma ho voluto farlo. Come l’ha presa? Non certo bene. Non era contento. In questa volontà di sincerità con me stessa e anche con gli altri, non sono riuscita a non farlo. Forse, egoisticamente, quando ci liberiamo di un peso lo facciamo scaricandolo sulla coscienza degli altri. In questo non sono stata altruista”. Dichiarazioni che hanno avuto una enorme eco mediatica e che riscrivono, almeno in parte, quanto il conduttore tv e la sua ex moglie hanno dichiarato a più riprese a proposito delle ragioni che li hanno spinti a mettere fine al loro matrimonio.