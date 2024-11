Sonia Bruganelli parla di una passata amicizia con Selvaggia Lucarelli, la giornalista interviene in diretta

video suggerito

A cura di Gaia Martino

La querelle tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli non si placa. Dopo l'ennesimo scontro di sabato sera, durante la puntata di Ballando con le stelle, la questione si è riaperta a La vita in diretta ieri, lunedì 11 novembre. La concorrente è stata ospite di Alberto Matano con il suo ballerino Carlo Aloia e ha parlato del suo rapporto con la giornalista. Quando è stata tirata in ballo una loro "passata amicizia", la Lucarelli ha inviato un messaggio al conduttore: "Non siamo mai state amiche".

I commenti di Sonia Bruganelli su Selvaggia Lucarelli

Sulle parole rivolte a Selvaggia Lucarelli, in particolare sulla newsletter a pagamento, Sonia Bruganelli ha spiegato: "Non vedevo quello che diceva adatto come contenuto giornalistico. Sarebbe stato più giusto e carino che ne parlassimo insieme. In quel caso ha guadagnato sulla mia persona. Ero lì e quando mi ha risposto "Pensi che hai qualcosa da dover raccontare?", ho risposto in quel modo". La concorrente ha poi guardato un'intervista che la Lucarelli ha fatto dopo la puntata di Ballando con le stelle di sabato nella quale l'ha accusata di essere una "Spregiudicata e imprudente", che "dopo aver mostrato lussi e jet privato" ha tirato in ballo l'aspetto del denaro altrui. "Io non vado preparata su quello che devo rispondere, mi preparo sul ballo. Mi sto difendendo, ma non vado preparata. Mi ha detto una cosa che mi ha dato fastidio. Sono masochista, lo so" ha commentato Bruganelli.

Il messaggio in diretta da Selvaggia Lucarelli

In studio, poi, le è stato chiesto un chiarimento su una passata dichiarazione nella quale confessò che "spera di poter tornare ad essere amica" della Lucarelli. A La Vita in Diretta è stata tirata in ballo la dichiarazione e così l'ex moglie di Bonolis ha spiegato: "È un programma, Selvaggia è intelligente e spiritosa. Siamo diverse, su due fronti diversi, ma quando finisce la puntata, finisce l'alterco". Alberto Matano, però, l'ha interrotta per segnalare un messaggio ricevuto da Selvaggia Lucarelli: "Selvaggia mi ha inviato un messaggio. Dice che non siete mai state amiche". "È venuta ospite ai libri di Sonia, l'ho intervista per un libro che ha scritto" ha spiegato Sonia che ha raccontato, inoltre, di aver spesso incontrato il giudice del talent show, e "ci siamo sempre salutate".