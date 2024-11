video suggerito

Selvaggia Lucarelli ospite di Domenica In, lo sfottò di Mara Venier: "Te la tiri troppo" Selvaggia Lucarelli è stata ospite di Domenica In questo pomeriggio di domenica 10 novembre 2024. Mara Venier, prima di dare il via all'intervista, ha raccontato di averla corteggiata a lungo prima di riuscire ad averla in studio: "Te la tiri proprio, hai sempre da fare".

A cura di Gaia Martino

Selvaggia Lucarelli è stata ospite di Mara Venier a Domenica In questo pomeriggio di 10 novembre 2024. All'indomani dell'ennesimo e acceso scontro con Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle, la giornalista e giudice del talent show di Rai 1 è tornata sull'argomento. Prima di iniziare l'intervista, però, Mara Venier ha raccontato di averla corteggiata a lungo prima di averla in studio: "Te la tiri un sacco figlia mia".

Il botta e risposta tra Mara Venier e Selvaggia Lucarelli

Mara Venier avrebbe corteggiato a lungo Selvaggia Lucarelli prima di poterla accogliere in studio come ospite del suo varietà Domenica In. Quando la giornalista è entrata in studio, prima di iniziare l'intervista, la conduttrice si è rivolta a lei con queste parole: "Stai molto bene, sei molto bella. Per averti, figlia mia, tu te la tiri un sacco, te la tiri proprio. Da quanto ti invito? Hai sempre da fare". La Lucarelli si è così giustificata scherzando: "Ho tre gatti, mica è una vita facile. Lorenzo (Biagiarelli, il compagno, ndr) mi aiuta, ma una vita con tre gatti è impegnativa. Io vengo nel momento giusto, quando abbiamo tante cose da dire".

Sullo scontro con Sonia Bruganelli: "Lei ha un copione"

Sullo scontro con Sonia Bruganelli andato in scena nella puntata del 9 novembre del talent show di Milly Carlucci, Selvaggia Lucarelli ha dichiarato: "Sonia ha un grande limite, arriva a Ballando con le stelle con un copione già pronto. Lei ha imparato la sceneggiatura a memoria perché sa esattamente cosa vuole essere quella sera". La battuta della concorrente – "C'è tanto da capire su di me. Se vuoi lo puoi mettere a pagamento sul tuo profilo e ce lo racconti" – secondo il suo parere, è nata dalla voglia di "prendersi la scena": "Io stavo facendo ironia, invece lei parte fuori contesto e parla della mia newsletter a pagamento. Perché quella era la battuta che si era portata da casa", ha continuato la giornalista. "Lei vuole essere la parte dominante della storia", le parole a Mara Venier e al pubblico di Rai 1 sull'ex moglie di Bonolis.