Sonia Bruganelli balla con una costola rotta e attacca Lucarelli: “Fai pagare le persone per leggere di me” Sonia Bruganelli è scesa in pista a Ballando con le Stelle, nella puntata del 9 novembre, con una costola rotta. Dopo alcuni complimenti da parte dei giudici, è arrivato l’attacco a Lucarelli: “Ho tanto da raccontare, se vuoi lo puoi mettere a pagamento sul tuo profilo”. “Io non ho avuto mariti ricchi”, la replica della giornalista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sonia Bruganelli non vuole arrendersi. Nonostante la terza costola fratturata durante le prove, la concorrente di Ballando con le Stelle 2024 non ha rinunciato a esibirsi ed è scesa in pista nella puntata del 9 novembre. In coppia con Carlo Aloia, ha ballato un tango e ha ricevuto pareri contrastanti. Se Carolyn Smith, Alberto Matano e Guillermo Mariotto l'hanno apprezzata, diversa è la posizione di Selvaggia Lucarelli.

Lo scontro con Selvaggia Lucarelli

Dopo l'esibizione in una versione rivisitata del tango, Sonia Bruganelli e Carlo Aloia hanno raccolto i commenti dei giudici. "Trovo ammirevole che voi siate qui in pista. Tu non molli. Mi domando cosa ti spinga a non mollare a fronte di critiche", ha commentato Alberto Matano. "Ho iniziato un percorso, finché ce la faccio cerco di andare avanti e di gestirla", ha spiegato la concorrente. "Per adesso la cosa migliore che abbiamo visto", ha commentato Ivan Zazzaroni. E Fabio Canino si è chiesto: "È possibile fare tutto questo con tre costole rotte?". "Ho un bustino, sono fratture composte, le prime si stanno riassorbendo. Si puo', altrimenti non saremmo qua", ha replicato Bruganelli. Complimenti anche da Carolyn Smith: "Mi piacete insieme, i passi erano compatti, la tempistica era giusta. Veramente bella".

Poi è arrivato il turno di Selvaggia Lucarelli, che con ironia ha commentato: "Ti stai smontando, sembra che qualcuno te la stia tirando". "Secondo me non mi hanno ancora capito", ha ribattuto Bruganelli. "Cosa c'è da capire?", ha incalzato la giurata. "Tanto. Se vuoi lo puoi mettere a pagamento sul tuo profilo e lo racconti", ha risposto pungente la ballerina facendo riferimento alla newsletter a pagamento della giornalista. E ha poi aggiunto: "Più di una volta hai parlato di me e le persone dovevano pagarlo per vederlo". Lucarelli ha ribattuto: "È un delitto? Io non ho mai avuto mariti e fidanzati ricchi, mi guadagno da vivere". Poi il commento sull'esibizione: "Tenendo conto degli acciacchi, hai ballato, anche se sei comunque tra i più scarsi. Hai provato a stare al mio posto, ma non ci sei riuscita". "Non sono interessata ai soldi quanto te. Hai raccontato una bugia e ti sei fatta pagare per farlo", ha concluso Bruganelli.

Sonia Bruganelli e l'infortunio: "Terza costola fratturata"

Qualche giorno prima della puntata, Bruganelli aveva raccontato su Instagram di essersi fratturata nuovamente una costola. Si tratta della terza frattura composta per la concorrente, che questa volta ha attraversato un momento di sconforto. "Ho capito che qualcosa non andava durante le prove, ho un'altra frattura, alla decima costola. Non è una situazione piacevole, emotivamente non è stato un colpo facile", ha raccontato nella clip mostrata prima dell'esibizione della puntata del 9 novembre. E ha poi spiegato: "Ho avuto un momento di sconforto e rabbia, non sono stata forte come volevo. Ho più costole che puntate da fare, avremo una chance". Nonostante la situazione, lei e Carlo Aloia non si sono arresi.