Sonia Bruganelli di nuovo infortunata a Ballando con le Stelle: "Terza costola fratturata, non ci voleva" Sonia Bruganelli infortunata a Ballando con le Stelle 2024. La concorrente ha fatto sapere di essersi nuovamente fratturata una costola durante le prove con Carlo Aloia. "Non ci voleva a questo punto del programma", ha scritto su Instagram.

A cura di Elisabetta Murina

Nuovo infortunio per Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle 2024. Durante le prove con Carlo Aloia, in vista della puntata di sabato 9 novembre, l'opinionista si è fratturata una costola. Un incidente che le era già successo qualche settimana fa, quando aveva pubblicato su Instagram il referto dell'ospedale che evidenziava la frattura di una costola. "Non ci voleva a questo punto del programma", ha scritto la ballerina, che sembra essersi fatta prendere dallo sconforto.

L'infortunio di Sonia Bruganelli

"La terza costola fratturata, non ci voleva a questo punto del programma", ha scritto Bruganelli su Instagram nel condividere alcune immagini dalla sala prove con Carlo Aloia. La ballerina si è fratturata nuovamente una costola e per questo motivo la coreografia inizialmente pensata per sabato 9 novembre potrebbe subire qualche variazione. Purtroppo non è la prima volta che la concorrente si trova a dover fare i conti con alcuni imprevisti: era già successo a inizio ottobre quando si era fratturata sempre una costola.

Il percorso di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle

Purtroppo non è la prima volta che Bruganelli si infortuna a Ballando con le Stelle. Era già successo a inizio ottobre, quando si era fatta male alla fine dell'esibizione in puntata, dopo aver portato a termine la coreografia. "Ho scoperto di essermi rotta una costola, quando abbiamo fatto l'ultima giravolta ho capito che quel dolore era importante. Mi sono sdraiata perché mi sono sentita svenire. Mi scuso perché ero in modalità poco serena e perché mi aspettavo l'attacco", aveva spiegato la concorrente il giorno successivo a La Vita in Diretta. Poi su Instagram aveva pubblicato il referto medico che attestava la rottura di una costola, ma la voglia di continuare a provarci nonostante la fatica.